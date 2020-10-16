فنانة مشهورة تبكي على الهواء وتطلب دعم من المتابعين شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

شاركت الفنانة السورية “غادة بشور” مقطع مصور مع المتابعين من داخل منزلها وهي تبـكي على الهواء.

ووفق ما تم رصده ” فقد ظهرت بشور في المقطع وتريد مشاركة الطبخ مع جمهورها الذي إفتتحته بأكلة مشهورة “الكواج”.

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وتابعت بشور قولها “بدي أعمل أكلة كواج بس على كيفي أنا” ذاكرة مكونات التي تستخدمها منها “البندورة والفليفلة والبصل إضافة إلى حبة من البطاطا”.

مضيفة بأن البصل جعلها تـ.ذرف الدمـ.وع قائلة “البصل هلكني بس بقولو إنو البصل بجلي العيون، بس جلاني جلي”.

حيث أعلنت غادة بشور بطريقة مباشرة عن إمكانية دخولها عالم الشيف والطبخ في الموسم الرمضاني المقبل.

“لا تستبعدوا يمكن برمضان الجاي ان شاء الله ينعاد ع الكل بالصحة والسلامة، ما بتعرفوا يمكن أنا أعمل شيفة”.

طالبة من محبيها والجمهور متابعتها من أجل تشجيعها على هذه الخطوة “بدي اياكن اتابعوني على القناة تبعي وتحطولي لايكات وتشاركوا”.

الجدير بالذكر أن صفحات فنية عدة طالت الفنانة غادة بشور بعلاقتها مع الفنان السوري جورج وسوف وسط انباء عن إرتباطهما.

الأمر الذي جعلها ترد بحدة على تلك الأخبار، تكشف بأن صداقة قوية تجمعها مع الوسوف، متوعدة مطلقي هذه الشائعات بالقضاء.





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