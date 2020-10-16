بعد "قبلة الإكراه".. زوجة عاصي الحلاني تخطف الأنظار بعباءة مفتوحة من وسطها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٣ صباحاً (دوت الخليج )

نشرت عارضة الأزياء كوليت بوليس ، زوجة الفنان عاصي الحلاني صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام ".

وظهرت كوليت، على شاطئ البحر بإطلالة ساحرة، مرتدية عباءة مفتوحة من الوسط، وتركت شعرها البني القصير منسدلا على كتفيها.

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واشارت زوجة عاصي الحلاني في تعليقها على الصورة إلى أنها التقطت لها في ساحل منطقتها بالمنولة.

ونالت إطلالة كوليت بوليس إعجاب عدد من متابعيها على "إنستغرام" ، الذين عبروا عن عشقهم لها وتساءلوا أن كانت العباية مصممة حديثا من اختيارها أم أنها من النوعية القديمة التي كانت موجودة في الشام .

وكان المطرب اللبناني عاصي الحلاني قد عبر قبل وقت قصير ، عن خجله من تقبيل زوجته له خلال احتفاله بعيد زواجهما الخامس والعشرين.

ونشر الحلاني فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام" ظهر فيه مع زوجته خلال تقطيع التورتة، ومن ثم قبل زوجته قبلة سريعة، لكنها فاجأته بأن قامت بتقبيله مرة أخرى، بطريقة بدا أنها أخجلته أمام المدعوين.

وعلق الحلاني على الفيديو: "الله يديم الفرح عليكم، بس للحقيقة خجلتني قبلة بالأكراه".

وعاصي الحلاني متزوج منذ عام 1995 من كوليت بوليس، وهي عارضة أزياء، وملكة جمال لبنان لعام 1989 ودخلت مجال التمثيل حينما شاركت زوجها المطرب الحلاني في كليب "يا ناكر المعروف" وبعده بكليب "وانا مارق ماريت" كما شاركت لاحقا بمجموعة إضافية بكليبات زوجها. وانجبا الزوجان ثلاث أبناء هم: الوليد، ماريتا، دانا.



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