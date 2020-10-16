برقصة مثيرة.. هند القحطاني وابنتها تشعلان موجة جدل واسعة (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للناشطة السعودية هند القحطاني ​، يظهر وقوفها خلف ابنتها أروى وترقصان على اغنية راب أجنبية.

وتلقّت هند عدد كبير من التعليقات من قبل المتابعين الذين اشاروا الى انها تستعرض جسدها، وأطلقوا على رقصتها اسم "رقصة شوفوا جسمي".

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وكانت قالت هند بفيديو نشرته مؤخرا: "أكثر تعليق أسمعه من النساء خاصة المنفصلات كوني أنا أم لأربعة أطفال ومتحملة كامل مسؤوليتهم لوحدي بدون معاونة معين أو مساعدة أي أحد. فكثير يقولون يا هند استمدينا القوة منك ويقولون علمتينا الصبر، وكيف نتحمل أطفالنا ونحتويهم بدون مساعدة أحد، علمتينا القوة".





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