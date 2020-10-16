السعودية : القبض على 3 ضباط وضابط صف في وزارة الدفاع والكشف عن التهمة الموجهة إليهم

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عدن - نيرة ابو خليفة - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مساء أمس الخميس، أنها باشرت مؤخراً (889) قضية جنائية وتأديبية. ومن بين هذه القضايا ، إيقاف (3) ضباط وضابط صف في وزارة الدفاع وذلك بالتعاون مع الوزارة ، وكذلك (5) أشخاص يعملون بشركة متعاقدة مع الوزارة لتنفيذ بعض المشروعات في قاعدة عسكرية بإحدى المناطق . جديد أخبار دوت الخليج: وقد قام الموقوفين بتضمين محررات رسمية ووقائع غير صحيحة لإثبات إتمام أحد المشروعات ، ما نتج عنه صرف كامل مستحقات الشركة وحصول الضابط المسؤول عن المشروع على مبلغ (240.000) مئتين وأربعين ألف ريال نقداً لشراء سيارة خاصة به.

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