نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الفنانة إحلام تثير الجدل مع نجلها: لا يمكنني تخيل الاستحمام بدونك.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

وأعادت الفنانة نشر التغريدة مع التعليق: "نعم حبيبي من ذي سعيدة الحظ والبخت؟ أكيد أنا صح امي؟". وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين أشادوا بطرافة أحلام وابنها وخفّة ظلّهما. يُشار إلى أن أحلام استعادت أخيراً ذكرى ألبومها الأول حيث نشرت صورة له على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق أوضحت فيه أن الألبوم صدر بتاريخ 12 تشرين الأول (أكتوبر) من العام 1995، حيث كتبت: "حدث في مثل هذا اليوم‬ صدور أول ألبوم غنائي 12-10 -1995. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: ياسمين صبري وابو هشيمة يخالفون كل التوقعات ويفجرون مفاجاة للجمهور برقصة مثيرة.. هند القحطاني وابنتها تشعلان موجة جدل واسعة (فيديو) بطلة مسلسل أنت اطرق بابي تعترف بممارسة الجنس مع هذا الممثل بعد "قبلة الإكراه".. زوجة عاصي الحلاني تخطف الأنظار بعباءة مفتوحة من وسطها فنانة مشهورة تبكي على الهواء وتطلب دعم من المتابعين شاهد منة عرفة تتجاوز الخطوط الحمراء بصورة فاضحة والجمهور: غطي صدرك وأردافك انتقادات واسعة تطال محمد رمضان بسبب محمود ياسين شاهد.. فنانة مصرية تسقط مغشياً عليها في جنازة محمود ياسين بفستان ملتصق بجسدها.. ريم عبد الله تستعرض مفاتنها في فيديو أثار موجة جدل (شاهد) ممثل أجنبي يباغت نجمة مسلسل البرنس بقبلة ساخنة.. شاهد صراخها المفاجئ بعد أن ضجت إتهاماته لها "أم الدنيا".. والد بوسي يتراجع عن التفاصيل الصادمة التي كشفها عنها رد مزلزل محمد عساف على إسرائيل بعد منعه من دخول فلسطين.. شاهد هيفاء وهبي تنتقم من زوجها بعد خيانته لها مع صديقتها المقربة .. شاهد وفاة معجزة الطرب الأصيل دون أعراض مرضية بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل واليوم ولله الحمد أكمل 25 سنة ويوبيل فضي أشكر الله أولاً ثم الشكر لبلادي ‫الإمارات‬ على دعمها لمسيرتي ومن ثم شكر لأهلي وزوجي ودعمه المستمر لي ولكل من دعمني وشجعني من شعراء وملحنين وموسيقيين وجمهور آمن بموهبتي". واللافت أن غلاف الألبوم تضمن صورة قديمة لأحلام حازت إعجاب الكثيرين.

انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفنانة إحلام تثير الجدل مع نجلها: لا يمكنني تخيل الاستحمام بدونك.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع احداث نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.