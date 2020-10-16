بعد المشهد الفاضح.. هجوم شرس على أصالة والجمهور يتهمها بالسُكر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

هجوم شرس شنّه المتابعون على الفنانة السورية أصالة ​، وذلك بعد إنتشار مقطع فيديو لها من حفل خاص، ظهرت فيه وهي ترقص بحماس وإنسجام مع عدد من الفنانين الذين كانوا حاضرين في الحفل، من بينهم الفنان المصري رامي صبري والفنان المصري أحمد سعد​ والممثل المصري تامر حبيب​.

وإنتقد المتابعون طريقة رقص أصالة، وإحتضانها لعدد من الأشخاص في الحفل وهي ترقص، إذ أشار البعض منهم إلى أنها تبدو وكأنها في حالة سُكُر.

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وكان من بين التعليقات "مو صاحيه يا لطيف"، "فاقده حنان ولا سكرانه"، "شكلا متقلة"، "اصاله فيها شي مو طبيعي"، "تحضّن و تبوّس و قرف... فعلا عالم مقرف و ما فيه أخلاق و لا دين".



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