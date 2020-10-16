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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الكبد من أهم أعضاء جسم الإنسان، الذي يقوم بالعديد من الوظائف الهامة، ويلعب دورا أساسيا في عملية الأيض، ولأهميته لابد من الحفاظ على صحته، لذا سنوضح في هذا المقال اطعمة مفيدة للكبد وأطعمة أخرى تضر بصحة الكبد.

افضل اطعمة مفيدة للكبد

إليك أفضل اطعمة مفيدة للكبد ، وتساعده على القيام بوظائفه بشكل جيد، وتعمل أيضا على حمايته من الأمراض:

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أفضل أنواع الأطعمة لمرضى الكبد.. وأطعمة أخرى تسبب التليف (تعرف عليها)

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دقيق الشوفان

الأطعمة الغنية بالألياف، تساعد الكبد على أداء وظائفه بشكل أفضل، فهل هناك ما هو أفضل من ذلك لبدء يومك؟ يمكنك تناول الشوفان، الذي أوضحت الدراسات، أنه يساعد على التخلص من دهون البطن، مما يقي من مرض دهون الكبد .

البروكلي

عليك إضافة الكثير من الخضروات إلى نظامك الغذائي، للحفاظ على صحة الكبد، والبروكلي من افضل اطعمة مفيدة للكبد ، إذ يساعد في حمايتك من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ويمكنك طهيه على البخار، أو تناوله مشوي مع الثوم، وقليل من الخل البلسمي.

إذا كنت لا تستطيع أن يمر يوم عليك، بدون أن تشرب قهوتك، فستكون سعيدا لمعرفتك أنها مفيدة لصحة كبدك، إذ تظهر الدراسات أن شرب 2-3 كوب صغير من القهوة في اليوم، يمكن أن يحمي الكبد من الأضرار الناجمة عن الإفراط في تناول الكحول، أو اتباع نظام غذائي غير صحي، كما أن بعض الأبحاث تشير إلى أنه قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على نوع من مضادات الأكسدة، اسمه كيتشينز (catechins)، وتشير البحوث إلى أنه قد يحمي من بعض أشكال السرطان، بما في ذلك سرطان الكبد، ولتحصل على المزيد من هذه المادة، لا تغلي الشاي، بل استخدم طريقة النقع (إضافة الماء المغلي إلى الشاي، وتتركه 3-5 دقائق ثم تفصل الشاي عن الماء، بتصفيته)، ولا تشربه ساخنا.

الماء

واحدة من أفضل الأشياء التي يمكن القيام به لكبدك، هو الحفاظ على وزن صحي، ويمكنك ذلك من خلال أن تجعل شرب المياه عادة لديك، بدلا تناول المشروبات المحلاه، مثل المشروبات الغازية، كما أن المياه تساعد الكبد ليتخلص من سموم الجسم.

اللوز

المكسرات، وخاصة اللوز، هي مصادر جيدة لفيتامين E، وتشير الأبحاث إلى أنها قد تساعد على الحماية ضد أمراض الكبد الدهنية، كما أن اللوز جيد لصحة قلبك، خذ حفنة قليلة منه في المرة القادمة، كوجبة خفيفة، أو أضفه للسلطة، إذ سيضفي مذاق مقرمش.

السبانخ

السبانخ من الخضروات الورقية، التي تحتوي على مضادات أكسدة قوية تسمى الجلوتاثيون، والتي يمكن أن تساعد على عمل الكبد بطريقة صحيحة.

التوت

التوت غني بمادة البوليفينول، التي قد تساعد على حمايتك ضد مرض الكبد الدهني غير الكحولي، الذي يرتبط بالسمنة، وارتفاع الكوليسترول في الدم، وهناك أطعمة أخرى غنية بهذه المادة، مثل الشوكولاته الداكنة، والزيتون، والخوخ.

الأعشاب والتوابل

تريد حماية كبدك وقلبك في نفس الوقت؟ رش بعض الأعشاب مثل البردقوش، والمريمية، أو إكليل الجبل، فهم مصدر جيد للبوليفينول، كما أن هذه الأعشاب تساعدك على خفض الملح في العديد من الوصفات، أما التوابل التي يمكنك استخدامها، هي القرفة، ومسحوق الكاري، والكمون .

الأطعمة الضارة بصحة الكبد

سنوضح أسوأ الأطعمة لصحة الكبد، والتي تضره على المدى الطويل، وتقلل من كفاءة قدرته على القيام بوظائفه، وتسبب له أمراض الكبد مثل الكبد الدهني.

الأطعمة الدسمة

البطاطس المقلية والبرجر، هي أطعمة تضر الكبد، وتناول الكثير من الأطعمة، التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة، يمكن أن يجعل قيام الكبد بعمله أصعب، ومع مرور الوقت، قد تؤدي إلى التهاب، والذي بدوره، يمكن أن يسبب الندوب في الكبد، الذي يعرف باسم تليف الكبد، لذلك في المرة القادمة التي تذهب فيها لتناول طعام سريع، فكر في طلب خيار أكثر صحة.

الحلويات

تؤثر الحلويات على الكبد، وذلك لأن جزءا من وظيفته، هو تحويل السكر إلى دهون، وإذا كنت تتناول الكثير منه، سينتج كبدك الكثير من الدهون، لتتراكم وتعلق في مكان لا تنتمي إليه، وعلى المدى الطويل، قد تؤدي للإصابة بمرض الكبد الدهني، لذا قلل من تناول السكر.

استهلاك الملح

يحتاج جسمك إلى كمية قليلة من الملح، إذ أن اتباع نظام غذائي عال الصوديوم، قد يؤدي إلى التليف، وهو المرحلة الأولى من تندب الكبد، هناك بعض الأشياء السهلة التي يمكنك القيام بها، لخفض كمية الملح التي تتناولها، وهي تجنب الأطعمة المصنعة، مثل اللحوم المصنعة كالسوسيس والبسطرمة، اختر الخضروات الطازجة بدلا من الخضروات المعلبة، لا تضيف الكثير من الملح للطعام.

الوجبات الخفيفة المعلبة

بدلا من تناول الوجبات الخفيفة المعلبة والجاهزة مثل المخبوزات، وهي في العادة محملة بالسكر، والملح، والدهون، تناول وجبات خفيفة صحية مثل التفاح.

المصدر: كل يوم معلومة طبية