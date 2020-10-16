نشكركم على قرائتكم خبر فنان شهير يهاجم عادل إمام: استبعدني من كل أعماله بعدما رآني أُضحك الناس أكثر منه على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - حالة من الجدل أثارها فنان مصري شهير اشتهر بالأدوار الكوميدية الخفيف بعد هجومه على الفنان عادل إمام.

و وجه الفنان رضا حامد انتقادات قوية للفنان عادل إمام متهما إياه تجاهل موهبته .

جديد أخبار دوت الخليج:

وقال حامد في لقاء تلفزيوني: الفنان عادل إمام ظلمني وتجاهل موهبتي فقد شاركنا سويا في المسرح .ثم في فيلم (أمير الظلام) ووقتها بدأت الصحافة تشيد بي.

وأضاف: شخص مقرب من الفنان عـادل إمام قال لي (مش هيشغلك معاه تاني). فقلت له أنت كذاب وذهبت إلى عادل إمام. وطلبت منه أن يعطيني دورا في المسرحية الجديدة لكي تضيف لمشواري لكني تفاجأت برده.

وأردف: قال لي الفنان عـادل إمام “لا يا حبيبي أنا خلاص قدمتك وأنت اشتغل بعيد عني” .. وقتها لم أكن أحاول إضحاك الجمهور في المسرح. لكني قلت عليّ وعلى أعدائي وكسرت الدنيا ضحك.

محتوى ذو صلة

المغرب .. يغتصب زوجته برفقة أصدقائه ويحلق شعرها

تاجر أسلحة يقتل زوجته المحامية بسبب كورونا





فيديو| لحظة عودة “ميت” إلى الحياة بعد 20 ساعة من وفاته

كما وتابع: سعيد عبدالغني بعدها كان معايا على المسرح والناس كانت ميتة من الضحك زعقلي وقالي عـادل واقف في الكواليس. خلص بقي أنت هتترفد وأنا هاخد 15 يوم جزا بس مهمنيش أشتغلت وقعدت أضحك الجمهور. وفي الأخر حصل خلاف من الإدارة كان وراه حد وسيبت المسرحية.

وأكد أن عـادل إمام هو من رشحه للمسرحية وفوجئ بموهبتي الكبيرة. واستبعدني بعدها من كافة المسلسلات والأفلام التي شارك بها وأضاف “رغم كدا هيفضل عادل إمام”.