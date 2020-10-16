نشكركم على قرائتكم خبر شاهد بالفيديو.. شيخة لبنانية آخر موديل، لسان السديس ولبس هيفاء وهبي على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لفتاة لبنانية، شيخة لبنانية وهي تعلم مجموعة من المحجبات. دعاء معين يبدو في دورة تدريبة او درس، لم يتأكد الدبور من مكان الموقع ولا مناسبته.

ولكن تم تداول الفيديو بشكل ساخر، حيث أن الفتاة أو شيخة لبنانية كما اطلق عليها من اعاد نشر الفيديو. بدت بلسان السديس ولباس هيفاء وهبي.

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حيث بدت الفتاة بتنورة قصيرة جدا، وصدر مفتوح وهي تطلب من الحاضرين في الدرس ترديد الدعاء خلفها، الامر الذي أثار سخرية النشطاء نظرا للبس المدربة. أو الشيخة العامر قلبها بالإيمان.

وخصوصا إنها في فصل أغلبه من المحجبات، فيما قال أحدهم إن هذا درس لا علاقة له بالدين، ولكن تدريب لامر آخر مختلف، وواضح من نوعية الدعاء بأن لا يكونوا ظالمين وأن يقولوا كلمة الحق.

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وعلق آخر مهما كان نوع الدرس أو المحاضرة، فلباسها لا يناسب الدعء، أما آخر قعلق لم يبق إلا أن تقيم الصلاة.

IR

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وعلق ناشط بغضب على سخرية البعض منها. وقال لعلها أشرف بكثير من علماء السلطان. وهذا اللبس عادي في لبنان في أي مكان. ولكن قلبها ونييتها أنظف مليون مرة من قلب أمثال السديس و الشيوخ المنافقين أمثال عمر خالد و السديس وغيرهم من شيوخ السلطان.