نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رجل يغتصب زوجته بمشاركة أصدقائه ويحلق شعرها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٢٠ مساءً (دوت الخليج)

اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة مراكش جنوب المغرب ، الخميس، رجلا احتجز زوجة بالقوة وعذبها واعتدى عليها جنسياً رفقة اثنين من أصدقائه.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

على الهواء مباشرة.. رانيا محمود ياسين تنفعل وتصف امرأة بـ"الملعونة" (فيديو)

صابرين تفاجئ متابعيها بالشعر الأبيض (شاهد)

بعد المشهد الفاضح.. هجوم شرس على أصالة والجمهور يتهمها بالسُكر

إنتقادات واسعة تطال مي العيدان بسبب لجين عمران

صفاء سلطان تكشف عن مواصفات الرجل الذي تبحث عنه النساء

محمد هنيدي يسخر من أزمة تامر حسني وأحمد السقا

رقص عمرو دياب وابنة عامر منيب حديث الجمهور.. فيديو

مجددَّا.. عودة الاثارة والجدل بشأن زواج معز مسعود من حلا شيحة

الفنانة إحلام تثير الجدل مع نجلها: لا يمكنني تخيل الاستحمام بدونك.. شاهد

ياسمين صبري وابو هشيمة يخالفون كل التوقعات ويفجرون مفاجاة للجمهور

برقصة مثيرة.. هند القحطاني وابنتها تشعلان موجة جدل واسعة (فيديو)

بطلة مسلسل أنت اطرق بابي تعترف بممارسة الجنس مع هذا الممثل

بعد "قبلة الإكراه".. زوجة عاصي الحلاني تخطف الأنظار بعباءة مفتوحة من وسطها

فنانة مشهورة تبكي على الهواء وتطلب دعم من المتابعين شاهد

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

وذكر بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية أوقفت ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية العديدة. وذلك لتورطهم في قضية تتعلق بالاحتجاز والاعتداء الجنسي المقرون بالعنف، والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والمشاركة.

وأوضح البلاغ أن مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش كانت قد توصلت، يوم الأربعاء، بشكاية من سيدة حامل تتهم فيها زوجها. الذي تجمعها به مشاكل أسرية وصلت إلى مسطرة الطلاق، بإرغامها على مرافقته على متن سيارة خاصة واحتجازها بإحدى الشقق السكنية. قبل تعريضها لاعتداء جنسي تحت الإكراه، متبوع بالإيذاء العمدي والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وقص شعرها بالعنف، وذلك بمشاركة اثنين من أصدقائه.

كما وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات الفورية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية أسفرت عن توقيف الزوج المشتبه فيه. وكذا الشخصين اللذين يشتبه في مشاركتهما بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام