المصارع جون سينا يتزوج من حبيبته بسرية تامة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

تزوج المصارع والممثل الأميركي جون سينا ​ يوم الإثنين الماضي في الـ12 من الشهر الحالي من حبيبته شاي شاريتزادية ​، وأقيم حفل الزفاف في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا، وذلك بحسب ما كشفت صحيفة People.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الزواج تم في سرية تامة وفي مراسم خاصة حضرها فقط المقربين من الثنائي سينا وشاي.

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يذكر أن سينا لديه تجربة زواج واحدة من قبل، حيث تزوج من صديقته في المدرسة الثانوية إليزابيث هوبردو وتحديداً في العام 2009، وانفصلا في العام 2012.



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