صابرين تفاجئ متابعيها بالشعر الأبيض (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٦ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة صابرين، صورة لها مع إبنها نور، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيها وهي تحتفل بعيد ميلاده، الذي وافق الخميس 15 أكتوبر.

وفاجأت صابرين، متابعيها على موقع تويتر، بعدم اعتمادها على صبغة شعرها بشكل كامل، فظهرت خصلات من شعرها بالجانب الأيمن باللون الأبيض، لتثير الجدل.

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وعلقت صابرين على صورتها مع ابنها، قائلة: «كل سنة وانت طيب يانور عيني ويجعل ايامك كلها نور زي اسمك ومشرقة مثل ابتسامتك الجميلة وربي يكون راضي عنك ويحميك وتكون دائما في حفظه وأكون فخورة بيك».

تزوجت الفنانة صابرين من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، وأنجبت منه ابنها نور، لكنهما انفصلا بعد 15 عاما من الزواج، وهى حاليًا متزوجة من رجل الأعمال المصري صادق جلال المقيم في الولايات المتحدة.

وكانت أحدث أعمال صابرين، مشاركتها في مسلسل "ليالينا" الذى عرض خلال السباق الرمضانى 2020، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينيات.

المسلسل من بطولة صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبدالغني، منة عرفة، محمد علي رزق.





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