الجمهور يبحث عن رانيا محمود ياسين .. والأخيرة تتحدث عن إنتحال شخصيتها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٥٩ مساءً (دوت الخليج )

تصدرت الفنانة رانيا محمود ياسين، تريند "تويتر" بعد نعيها والدها الراحل محمود ياسين بكلمات مؤثرة.

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وما يزال الجمهور حتى اللحظة يبحث عن إبنة الفنان الكبير محمود ياسين، عبر موقع تويتر وبقية مواقع التواصل الاجتماعي ، ليعرف جديدها خاصة حول والدها الراحل .

ونشرت رانيا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لوالدها الفنان الكبير محمود ياسين .

وعلقت بدعاء طويل ، جاء في بدايته :"يارب ابي في رحابك من ليلة الجمعة اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران أغفر له وأرحمه وعافه وأعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم : أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم : عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله للهم اجزه عن الإحسان أحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا اللهم : إن كان محسنًا فزد من حسناته وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين اللهم".

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، قد انفعلت أمس على الهواء مباشرة بسبب ترويج حساب يحمل اسمها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شائعات عن والدها بأنه لم يكن يسأل عليه أحد أثناء فترة مرضة، مؤكدة أن هناك شخصية وصفتها بـ"ملعونة" تقف وراء هذا الحساب، للإساءة للفنانين.

وقالت رانيا في تصريحات تلفزيونية، إن إحدى السيدات تنتحل شخصيتها على موقع تويتر، وتطلق الكثير من الشائعات عنها وعن والدها، موضحة أن بعض وسائل الإعلام والجماهير يعتقدون أنه لها، وينقلون تصريحات عنها.

وتابعت: "في حساب على تويتر باسم رانيا محمود ياسين، منتحل شخصيتي وبيقول كلام على لساني إن محدش كان بيزور بابا وإن بابا كان تعبان ومحدش بيسأل عليه"، مضيفة: "اللي عاملة الحساب دي واحدة كدابة أنا بابا كان الكل بيسأل عليه".

وأوضحت أن الجميع كان يسأل على الفنان محمود ياسين خلال فترة مرضه، لافتة إلى أنه ابتداء من مؤسسة الرئاسة إلى زملائه الفنانين ومعجبيه، كانوا يهتمون به ويسألون عليه أثناء مرضه.

وأشارت إلى أن جنازة والدها صباح الخميس حضرتها أعداد كبيرة من كل المحافظات، مضيفة: "أنا في ناس جاتلي وبتقولي إنها جاية من محافظات تانية وبعيدة علشان بس تودعه وتمشي"، موجهة الشكر إلى كل الناس التي جاءت من كل محافظات مصر، لحضور جنازة والدها ولحبهم له.

وحذرت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من الشخصية التي تنتحل شخصيتها على "تويتر" قائلة: "أرجوكم انتبهوا إلى هذه الملعونة اللي بتكتب كلام كذب عني، أنا عندي كل الأكونتات بتاعتي على السوشال ميديا موثقة وعليها العلامة الزرقاء"، لافتة إلى أن لديها متابعين أكثر منها على "تويتر" نظرًا لقلة نشاطها على هذا الموقع.

وذكرت أن صاحبة الحساب المزيف الذي يحمل اسمها من الخلايا النائمة، التي تريد أن تصدر بأن الفنانين ليس لديهم انتماء لبعضهم، وأن الناس لم تحترم بعضها، وللأسف يوجد بعض وسائل الإعلام وقعت في هذا الفخ.

وأكدت أنها على الرغم من حزنها الشديد على فقدانها والدها، إلا أنها شعرت بالسعادة بحب الناس له، مشيرة إلى أنه كان طيبًا وسخيًا ويحب مساعدة الآخرين، دون انتظار أي عائد.

وكان الآلاف من الفنانين والجماهير، قد شيعوا صباح الخميس، جثمان الفنان الكبير محمود ياسين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، إلى مثواه الأخير، في مقابر العائلة بمحافظة الفيوم.



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