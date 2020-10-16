نشكركم على قرائتكم خبر بعد 9 أيام من دفنها.. أصوات مرعبة تخرج من قبر سيدة .. وعند نبش القبر كانت المفاجأة الصادمة على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - بعد أن غادرت العالم لمدة 9 أيام، إثر دخولها قسم الطوارئ، نبشت سلطات الأمن ظنا منهم أن المرأة ع قيد الحياة .

وعاشت منطقة "ابن أحمد" ضواحي مدينة سطات المغربية، ليلة الأربعاء، حالة عن مص أيام، من قبرها، وفق ما ذكرت مواقع محلية. وأكد موقع "اليوم 24 "نقلاً الما، ومكثت قسم الإنعاش لمدة يوم، ثم أخت طبيبتها الأسرة أنها توفيت تغسيلها ودفنها بإحدى مقابرالمدينة، قبل أن يقول مجموعة من الشبان إنهم سم الق، تم الاتصال بعناصر الدرك المل، التي أشرفت ع عملية إعادة فتح الق و ونقلت مواقع إخبارة مغربية أن السيدة توفيت خلال الأسبوع الأول من الشهر الج يوم، قبل أن تؤكد الطبيبة المشرفة ع حالتها وفاتها وتسلم لأه وبعد نقلها للمستشفى صدم الجميع بتقرر الطبيب الذي قام بفحصها، حيث أك أن الأمر لا يعدو سوى شائعة أطلقها البعض بدون التأكد من مصدر الصوت جديد أخبار دوت الخليج:

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