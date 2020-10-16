نشكركم على قرائتكم خبر هل تذكرون ‘‘أبومهدي المهندس’’ الذي قُتل برفقة قاسم سليماني؟؟.. شاهد ماذا وجدوا في قبره بعد 9 أشهر على مقتله (صورة) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - عثرت قوات تابعة للحشد الشعبي في العراق على أشياء مثيرة بالقرب من ضريح أبو مهدي المهندس الذي قتل في عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، يناير/كانون الثاني الماضي.

وبحسب بيان للحشد الشعبي، مساء أمس الاثنين، عثر على 10 صواعق لقنابر هاون قرب قبر المهندس، دون أن يكشف من وضع هذه القنابر.

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وجاء في البيان أن "قوة من اللواء الثاني الحشد الشعبي مع أمن الحشد عثرت، اليوم، على 10 صواعق لقنابر هاون بالقرب عن محيط روضة القائد الشهيد ابو مهدي المهندس في وادي السلام ب‍النجف الأشرف"، بحسب موقع "العراق اليوم".

وأشار البيان إلى أنه "يجري التحقيق حاليا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في المدينة المقدسة لمعرفة مصدر هذه المواد التي من المحتمل أن تستخدم في صناعة العبوات الناسفة المحلية الصنع".

وتابع البيان أن "الحشد الشعبي يطمئن بأن روضة القائد الشهيد مؤمنة بالكامل من قبل قوة أمنية من أبناء الحشد الشعبي".

وقتل قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في يناير الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما في مطار بغداد.

المصدر: سبوتنيك