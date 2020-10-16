الكشف عن سر وضع النعناع فوق قبر محمود ياسين (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٢٣ مساءً (دوت الخليج )

أثار وجود باقات من النعناع متناثرة حول وفوق قبر الفنان الكبير محمود ياسين، تساؤلات عديدة ودفع بعض المشاركين في الجنازة للاستفسار عن السبب.

وذكرت صحيفة "الوطن" أنها التقت بالشيخ محمود الأزهري "التربي" في منطقة مصر الجديدة والذي كشف سر وجود باقات النعناع حول وفوق قبر الفنان الراحل.

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وقال الأزهري للصحيفة المصرية إن وضع باقات النعناع حول وفوق قبر محمود ياسين يعتبر موروث لدى بعض الأهالي في مصر ويندرج ضمن العادات والتقاليد الخاصة بهم.

وكشف الأزهري أنه في الأغلب تميل أسرة المتوفي إلى وضع الريحان والورود وفي بعض الأحيان النعناع أيضاً كـ"رحمة ونور" على روح المتوفي.

كما سألت "الوطن" حول الأمر ، ماهر السيد والذي يعمل في المجال ذاته في مقابر مدينة 6 أكتوبر، والذي أضاف بدوره أن وضع النعناع في قبر الميت يأتي من باب نشر الروائح العطرية الطيبة والتبرك باللون الأخضر الذي يحيط بكفن الميت.

وأشار السيد أنه في بعض الأحيان وخاصة في القاهرة يتم وضع النعناع لإضفاء جو روحاني على القبر اعتقاداً منهم أن رائحة النعناع تعطي قبر الراحل سكينة يشعر بها الحاضرين.

أما على الجانب الديني، فكشف الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً أن وضع النعناع لم يرد سوى في نص واحد يعود إليه البعض.

وأوضح الأطرش ، أن النبي مر على قبر شخصين فوضع على قبر كل منهما كسرة من جريدة وقال حينها "لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو إلى أن ييبسا".

يشار إلى أن هذه العادة موجودة في معظم الدول العربية والإسلامية، حيث يقوم البعض بوضع باقات النعناع وانواع أخرى من الباقات العطرية على قبور موتاهم لتفوح روائح زكية في المقابر التي يدفنوهم فيها ، وينعم المشاركون في الدفن باستنشاق هواء معطر .

يذكر أن عمرو محمود ياسين أعلن عن وفاة والده في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عاما، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".





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