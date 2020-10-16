في 5 صور.. مي عمر تظهر بدون حمالة صدر بعد كشفها ملابسها الداخلية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:١٦ مساءً (دوت الخليج )

تداول رواد موقع إنستغرام، خلال الساعات القليلة الماضية، خمس صور جريئة للفنانة مي عمر، أثارت ردود أفعال متباينة.

وظهرت مي عمر، في الصور المتداولة، بفستان أحمر مكشوف الصدر والذراعين واجزاء من نهديها، بالإضافة إلى ساقيها وفخذيها.

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واعتمدت الفنانة المصرية، لإطلالتها تسريحة شعر معقودة وسط رأسها مع تدلي خصلات منها إلى كتفها وعنقها من الخلف ، ومكياج خفيف جدا.

وعلق المتابعون على هذه الصور ، بعبارات وكلمات تنوعت بين الإطراء والإعجاب والتغزل وبين الانتقاد والتحرش، ومما جاء في تلك التعليقات اخترنا نموذج بسيط منها وهو كالتالي : "أين حمالة الصدر، شو هالنهود اللي تجنن، أموت فيك وفي جمالك ، عينيك بحر وانا فيهما غريق، نهديك تولع الجميع ، فين الخروف جوزك سامي، ليه جوزها يسبها عريانة كده على طول".

View this post on Instagram عينيكي بـحـر وانا فيها غـريـق ❤️⁩???????? بوست في حب البرنسس #مي_عمر ???????? .. فولو للقمر دى بسرعة ????♥️ #غريس_فخري ???????? .. Follow @Grece.fakhry @Grece.fakhry @Grece.fakhry @Grece.fakhry @Grece.fakhry @Grece.fakhry @Grece.fakhry @Grece.fakhry @Grece.fakhry .. ???????? تابعوا صفحاتنا التانية ???????? .. Follow @Trendat.Egy ???? @Trendat.Egy @3rab.fashion ???? @3rab.fashion @Nogoom.arab ???? @Nogoom.Egy @Arabs.Trends ???? @Arabs.Trends @Nogom.Arabia ???? @Celebrites.Arab @Celebrities.Egy ???? @Nogom.Masrya .. اللي يتابعهم يكتب تم⁦✔️⁩ وهعمله شير استوري ????⚡ . #بوستات #نجوم #الصحاب #اكسبلور #الكومنت_الفصيل #حالات_واتساب #فاشون #سهي_موسي #محمد_صلاح #الكومنت_الساخر #ابله_فاهيتا #مسرح_مصر #الاء_ايمن #مي_حلمي #سهر_الصايغ #تابعوه #هنا_شيحة #سهي_موسي #هند_الخضري #ابو_العروسة #explore #ندا_زهره #الكومنت_الفشيخ #تامر_حسني #معدي_الناس #فاشون_بلوجر #الساحل_الشمالي #mosalah .. A post shared by ꧁ ????????????????????.???????????????????????????? ꧂ (@media.alnogom) on Oct 15, 2020 at 11:44am PDT

وقبل يومين ظهرت الفنانة المصرية مي عمر، في إطلالة جريئة، عبر حسابها على موقع إنستغرام ، اختارت لها فستاناً قصيرا ومكشوفا من الصدر والذراعين، وتسريحة شعر منسدلة خصلاتها نحو صدرها وظهرها .

واللافت في الصورة الذي ركز عليه الكثير من جمهور إنستغرام، هو ظهور الملابس الداخلية للجميلة مي عمر، وتحديدا وسط جسدها (المايوه) .

وقال متابعون إن الفنانة المصرية تعمدت في كشف ملابسها الداخلية لتثير الانتباه أكثر اليها ، وتحصد المزيد من المعجبين لصفحاتها بمواقع التواصل. إلا أن العديد من أقرانهم استنكروا هذا القول ، وأكدوا أن الصورة التقطت لمي عمر ، دون أن تدرك أنها تركت فتحة اسفل ساقها حين وضعتها فوق ساقها الأخرى .

ودعا المدافعون عن الفنانة عمر، بقية المتابعين إلى عدم التسرع في إطلاق الاتهامات والإساءة إلى نجوم الفن، مشيرين إلى ان مثل اللقطة التي ظهرت في إطلالة مي ، تتكرر من وقت إلى آخر مع العديد من الفنانات في الوطن العربي وعلى مستوى العالم، دون قصد منهن .

واستذكروا العديد من المواقف التي حصلت مع فنانات أثناء مشاركتهن في مهرجانات وفعاليات فنية كبيرة ، عندما انكشفت ملابسهن الداخلية وهن على خشبة المسرح مثل نسرين طافش وياسمين صبري، ومنى زكي وغيرهن.

وكانت الفنانة مي عمر قد احتفلت مؤخرا مع زوجها المخرج محمد سامي ، بمرور 10 سنوات على زواجهما، وحرصا على مشاركة الجمهور بصور رومانسية جريئة لهما.

ونشرت مي عمر عبر حسابها على موقع انستغرام، 10 صور جمعتها بزوجها في أوضاع مختلفة، حيث ظهرت في حضنه مرة وفوق ظهره مرة أخرى، كما حملها في عدة صور وقبّلها في صورة أخرى، وهي مرة بملابس تكشف نصفها الأسفل، ومرة بملابس ضيقة تكشف صدرها وتبرز مفاتنها.

وعلقت مي على الصور قائلة: "الذكرى العاشرة لعيد زواجنا حبيبي.. زوجي وصديقي المفضل.. شكرا لكونك زوجا رائعا.. شكرا لأنك ملأت قلبي حباً.. أحب أن أعيش الحياة بجانبك.. وأصنع ذكريات معك في السنوات القادمة".

وانهالت عليها التهاني والمباركات من زملائها في الوسط الفني بينهم أحمد زاهر وإدوارد وهند صبري وروجينا والكثير من جمهورها، متمنين لها السعادة والنجاح، كما انتقدها بعض متابعيها قائلين: "بس ليه الأوفر في الصور.. عيب ع فكرة مش كل حاجة ننزلها لازم نحترم خصوصياتنا شوية".

وقالت الفنانة مي عمر في وقت سابق إنها تعرضت للكثير من الانتقادات والاتهامات لمجرد أنها زوجة المخرج محمد سامي رغم أنها قدمت أعمالا لا علاقه لها به، مؤكدة أنها تحاول الانفصال عنه فنيًا كنوع من التغيير والاختلاف.

وهذا ما دفعها للتقليل من ظهورها بالأعمال الفنية، مؤكدة أن وجود زوج وزوجة يعملان في الوسط الفني يتطلب منهما مجهودات مضاعفة من أجل تحقيق المعادلة الصعبة في رعاية أولادهما.



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