هيا الشعيبي تكفر عن ذنوبها بعد خروجها من السجن بسبب الفيديو الاباحي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٢٥ مساءً (دوت الخليج)

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن كواليس الصلح بين الفنانة هيا الشعيبي والفنانة زهرة عرفات، مشيرة إلى أن الأولى بمجرد إخلاء سبيلها من النيابة بعد التحقيق معها في قضية نشرها لفيديو خادش للحياء، قامت بالاتصال بالأخيرة والاعتذار منها عن ما بدر من إساءة في حقها.

ولفتت العيدان الى أن "أكتر شيء عجبني في هيا إن الـ4 أيام اللي اتحجزت فيهم بالنيابة علمتها.. وأكبر دليل أنها صالحت زهرة عرفات ودقت عليها واعتذرت لها.. وهذا بحد ذاته يكبر هيا مو عيب إن الإنسان يغلط العيب إنه يكابر عن الاعتذار.. وحاجة نفخر بيها إن كده بنات الكويت لما يغلطوا يعتذروا".

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وتابعت : "زهرة قبلت الاعتذار.. وكده الاتنين ربحانين.. بس أنا حابة أوضح شغلة للي بيقولوا لـ زهرة عرفات روحي ديرتك.. زهرة أصلا قاعدة في ديرتها لأنها متزوجة كويتي صار لها فتره طويلة إحنا نعرف لكن يمكن ما قالت حق الناس العادية”.

وكشفت العيدان عن خلافها مع هيا الشعيبي، قائلة :”أنا وهيا مش هنتصالح لأن اللي بيني وبينها شيء عظيم.. وأرجع وأقول إن أنا بغفر في أي شي إلا أمي.. والله لو هي سبتني بكل مسبات الدنيا ما أهتم ولو جيت تصالحني أتصالح.. ولا أحد يقولي مي أنتي قلبك أسود لا لكن أنا ما أقدر أسامح في حق أمي الميتة".

وأخلت النيابة العامة في الكويت سبيل الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بكفالة قدرها 2000 دينار بعد التحقيق معها في قضية نشر فيديو مخل للآداب العامة عبر حسابها الرسمي في "سناب شات" .



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