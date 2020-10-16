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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت تقارير فنية تركية أن المذيعة بيرجان بالي وجهت اتهامات من خلال برنامجها إلى النجم كيفانش تاتليتوغ الشهير في الوطن العربي بـ”مهند ” قالت فيها إنه قام بتعنيف زوجته منسّقة الموضة باشاك ديزير؛ الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

وذكرت بيرجان بالي، في هذا السياق أن كيفانش تاتليتوغ، أصبح رجلًا عصبيًا ومتقلب المزاج ودائم التوتر ويُبدي سلوكًا عدائيًا تجاه زوجته. ووفقًا لتقرير أورده موقع “صباح” التركي أكد فيه أن كيفانش وزوجته لم يُطلقا أي تعليق في هذا الشأن، ما ترك لدى معجبيهما ومتابعيهما حالة من الحيرة والذهول.

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هل تذكرون الممثل التركي “مهند” بطل مسلسل “نور ومهند”؟؟ شاهدوا ماذا حدث له بعد اتهامه بتعنيف زوجته



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وتم تناقل الخبر على نطاق واسع بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي وسط تساؤلات عن مدى صحة ذلك، حيث رأى غالبية المتابعين أنه لا يمكن لنجمهم المفضل أن يقوم بمثل هذا الفعل بتعنيف زوجته، وأنه يحبها للغاية، لافتين إلى أنه نشر قبل أيام عبر حسابه في موقع “إنستغرام” صورة ظهرا فيها معًا؛ ما يدل أن علاقتهما جيدة.

واستقبل البعض الآخر من المتابعين هذه التصريحات باستهجان شديد وغضب ضدها، موجهين اتهامات إلى المذيعة التركية التي أوردت الخبر بأنها أرادت تلفيق الأخبار عن كيفانش من أجل جذب الانتباه وتحقيق نسب مشاهدات عالية لبرنامجها، مستشهدين بأن الصورة الذهنية للجمهور عن كيفانش الذي هو “مهند”، يُعد شخصًا رومانسيًا خاصة بعد أدائه دور الزوج الرومانسي.

وكان الفنان كيفانش تاتليتوغ قد تزوج من منسقة الموضة باشاك ديزر في فبراير لعام 2016، حيث أقيم عقد زواجهما في حفل بسيط في العاصمة الفرنسية باريس.

يُشار إلى أن “تاتليتوغ” شارك مؤخرًا في مسلسل “اصطدام” وأدى فيه شخصية ضابط شرطة إلى جانب مواطنته الممثلة إلتشين سانغو المعروفة باسم “ديمة” في مسلسل “حب للإيجار”.