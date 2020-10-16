نشكركم على قرائتكم خبر اردوغان ينحني أمام حاكم هذه الدولة العربية .. والمعارضة التركية تنفعل بشدة (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أثارت صورة جمعت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال زيارته الأخيرة للدوحة، بلبلة سياسية واسعة في تركيا.

وقال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي "عمر جليك"، في مؤتمر صحفي، إن "زعم أوساط معارضة بانحناء الرئيس رجب طيب أردوغان أمام أمير قطر خلال زيارته الأخيرة للدوحة دعاية سوداء غير مجدية"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

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ولفت "جليك" إلى أن هذا التصرف القبيح غير الأخلاقي، إنما هو "محاولة دعاية سوداء كاذبة للحط من شأن رئيس البلاد أمام الدول الأخرى"، مشددًا على أنه "لا جدوى من هكذا محاولات وأنها لن تؤثر على مكانة الرئيس أردوغان".

وأضاف: "بينما يرغب هؤلاء بانحناء تركيا في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط، فإن الرئيس أردوغان يدير سياسة تركيا بحكمة دون انحناء"، منتقدًا دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات مبكرة بينما تركيا تدافع عن مصالحها وحقوقها في المنطقة، وتعمل على منع إقامة دولة إرهابية على حدودها الجنوبية.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، قال تعليقًا على مقطع فيديو نشره الخميس الماضي: "لقد شهدت اليوم صورة للرئيس أردوغان في الصحف وهو ينحني أمام أمير قطر. لماذا ينحني بهذا القدر؟ هل ينحني من أجل المال؟ نعم إنه منافسي السياسي ولكن لا يجب أن ينحني هكذا أمام رئيس دولة أخرى. لقد صعقني هذا المشهد".

يُذكر أن الرئيس التركي أردوغان، أجرى زيارة سريعة وخاطفة الأربعاء الماضي، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، بمرافقة كل من وزراء الخزانة والمالية بيرات البيرق، والشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألتون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الديوان الأميري أن المباحثات بين الطرفين تمحورت حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، كما تبادل أمير قطر والرئيس التركي، خلال اللقاء، وجهات النظر حيال أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.