أختارت فستان يكشف ما تحته.. فرح الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة حديثة (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٥ مساءً (دوت الخليج )

نشرت فرح الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد، صور حديثة وجريئة لها على حسابها بموقع إنستجرام ، أثارت إنبهار متابعيها.

وظهرت الفنانة الصاعدة بفستان أبيض خفيف يظهر ما تحته ، ويكشف صدرها وساقيها، وبتسريحة شعر ذهبية تتماوج فوق كتفها الأيسر وظهرها.

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والملاحظ أن تعليقات متابعيها، التي أبدت إنبهارهم بإطلالتها الجريئة، تضمنت تحرشاً لفظياً وايجاءات جنسية فاضحة .

https://www.instagram.com/p/CF9q_t6huqK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CF9q_t6huqK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Farah El-Zahed | فرح الزاهد (@farahelzahed) on Oct 5, 2020 at 6:31am PDT

وكان إسم فرح الزاهد قبل وقت قصير أكثر الكلمات تداولاً، بعدما أعلنت شقيقتها هنا الزاهد من خلال خاصية "ستوري إنستغرام"، مشاركتها في مسلسل دهب عيرة، مما جعل الجمهور حينها يبحث عن صورها ويحاول اكتشاف المزيد عن شخصيتها وحياتها.

البعض أعتقد أن ظهور أخت هنا الزاهد في هذا العمل سيكون التجربة الفنية الأولى لها، لكنها في الحقيقة رابع تجربة لها، وعلى ما يبدو ستكون النقطة الرئيسية لاحترافها التمثيل، بعد مشاركتها في مسلسل “زواج بالإكراه” من 60 حلقة مع النجمة زينة قبل 5 سنوات، وانضمامها عام 2016 للفنان الراحل طلعت زكريا في المسلسل الكوميدي "بس مباشر"، وكذا مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا.

أما بدايتها الأولى في عالم الفن، فكانت من خلال ظهورها في فيديو كليب "بابا فين" في مرحلة الطفولة.

وكانت فرح الزاهد تطمح أولاً بالعمل كمذيعة بعد أن تنهي دراستها الجامعية، لكنها انجذبت أكثر للتمثيل وقررت خوض التجربة مجدداً بمسلسل "دهب عيرة".



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