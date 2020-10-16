نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد.. فيديو من زفاف الفنانة أصالة يشعل منصات التواصل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٢ مساءً (دوت الخليج )

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق أجواء من حفل زفاف النجمة السورية أصالة نصري، على مواطنها النجم السيد أيمن الذهبي .

وظهرت نصري في الفيديو القديم المتداول، في حفل زفاف بسيط مرتدية فستان العرس مع إكسسوار شعر جذابة على شعرها الذي تركته منسدلًا، وكانت ترقص بطريقة مميزة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

أبو هشيمة يفجر مفاجأة كبرى حول ياسمين صبري ويخالف كل التوقعات

أختارت فستان يكشف ما تحته.. فرح الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة حديثة (صور)

هيا الشعيبي تكفر عن ذنوبها بعد خروجها من السجن بسبب الفيديو الاباحي

في 5 صور.. مي عمر تظهر بدون حمالة صدر بعد كشفها ملابسها الداخلية

الكشف عن سر وضع النعناع فوق قبر محمود ياسين (صور)

في إطلالة ساخنة.. رانيا يوسف ترفع ساقيها وتكشف صدرها بجراءة كبيرة

الجمهور يبحث عن رانيا محمود ياسين .. والأخيرة تتحدث عن إنتحال شخصيتها

دراسة تحدد نغمة الصوت التي يملكها الأزواج الخائنون

المصري صلاح يحتفل بطريقة خاصة بعيد ميلاد ابنته (صورة)

على الهواء مباشرة.. رانيا محمود ياسين تنفعل وتصف امرأة بـ"الملعونة" (فيديو)

رجل يغتصب زوجته بمشاركة أصدقائه ويحلق شعرها

صابرين تفاجئ متابعيها بالشعر الأبيض (شاهد)

بعد المشهد الفاضح.. هجوم شرس على أصالة والجمهور يتهمها بالسُكر

إنتقادات واسعة تطال مي العيدان بسبب لجين عمران

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي وصفه البعض بالعفوي معلقين أن رقصة نصري رائعة وأنها بدت في غاية البراءة كعادتها، وخالية من الهموم والمشاكل، فيما قال آخرون إنها كانت نسخة من ابنتها شام الذهبي في تلك المرحلة العمرية.

متابعون آخرون، تغزلوا بالنجمة السورية، واكدوا أن ملامحها الأنثوية وجمالها ورقتها لم تتغير، فيما تساءل البعض عن بقية الفيديو مطالبين برؤية شكل زوجها الذهبي في تلك المرحلة، فيما اجتمعت التعليقات على حب أصالة وصوتها المطرب والساحر وادائها الفني المميز، وراء البعض الآخر انها أصبحت أصغر عمرًا وليست أكبر.

ومن أبرز تعليقات الجمهور: "سبحان الله نظرة الحب و البراءة والشخصية اللي تحس انها محتاجه احتواء ، " طالعه حلوه وكيوت".

https://www.instagram.com/p/CGZoZAunO3b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGZoZAunO3b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGZoZAunO3b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Assala lover / عاشق اصالة (@assala_my_queen) on Oct 16, 2020 at 3:08am PDT

يُشار إلى أن الفنانة السورية تزوجت للمرة الأولى من أيمن الذهبي وأنجبا ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005.

ثم تزوجت للمرة الثانية في عام 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما آدم وعلي في مايو 2011، وفي يناير 2020 أعلنت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام انفصالها عن زوجها طارق العريان حيث نشرت قائلة: "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشكل المشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام