الجمهور يتحدث عن تبادلهما القبلات.. إنطلاق مشاهد جريئة تجمع مهند الحمدي ونور الغندور (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٤٠ مساءً (دوت الخليج )

أنطلق قبل قليل بث مشاهد رومانسية جريئة، تجمع الفنان السعودي مهند الحمدي والفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور، على إحدى المنصات الإلكترونية.

وبإنطلاق هذه المشاهد الرومانسية، تبدأ اول حلقات مسلسل "دفعة بيروت" ، بعد نشر منصة شاهد الإلكترونية البرومو التشويقي الخاص بالمسلسل.

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واستنتج الجمهور من خلال مشاهدته لأولى مشاهد الحلقة الأولى من المسلسل ، قيام مهند ونور بتبادل القبلات في أحداث العمل، خاصة وانهما ظهرا وهما يتأهبان لذلك .

وقد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مشهد رومانسي جريئ للفنانة نور الغندور والفنان مهند الحمدي، وأصبح المشهد حديث الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية .

https://www.instagram.com/p/CGaJt01hPN_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGaJt01hPN_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by ???????? #دفعة_بيروت ❤️ (@allxe2020) on Oct 16, 2020 at 7:58am PDT

وظهرت نور الغندور في الدور الذي تجسده بشعر أشقر، وهي تقترب من مهند الحمدي، بمشهد رومانسي، وصفه الجمهور بـ"الجريء".

وقام المتابعون باجتزاء المشهد وتداوله والحديث عن جرأة العمل، وجرأة المشاهد التي ستجمع الحمدي بالغندور، فيما علق البعض أن المشهد لا يوجد به أي جرأة وهو عبارة عن رومانسية عادية، وقالوا إن الانتقاد والهجوم على العمل من مجرد الفيديو التشويقي أمر غير صائب، معبرين عن حماستهم لمشاهدة المسلسل الذي سيضم نخبة من النجوم العرب.

وبحسب المتداول فإن الغندور ستجسد دور جميلة، فيما سيجسد الحمدي دور منصور، ويبدو أن علاقة حب ستجمعهما في العمل وستمر بعدد من الظروف.

https://www.instagram.com/p/CGZblblBtm_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGZblblBtm_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by ???????? #دفعة_بيروت ❤️ (@allxe2020) on Oct 16, 2020 at 1:17am PDT

وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع بها مهند بعمل يضم قصة حب تجمعه بنور الغندور، إذ سبق وأن حققا نجاحا باهرا من خلال مشاركتهما في مسلسل "جمان".

وانتشرت حينها العديد من الشائعات حول وجود علاقة حب بينهما بسبب الكيميا الكبيرة التي تجمعهما وهي الأخبار التي حرصا على نفيها باستمرار مؤكدين أن ما يقدمانه على الشاشة مجرد دور ولا يوجد أي علاقة بينهما، فيما كشف الحمدي بأحدي المقابلات أنه يعيش قصة حب بالفعل ولكن ليس مع نور، إلا أن الشائعات عادت للانتشار مجددًا بعد هذا الفيديو، ويبدو أن دورهما الجديد سيساهم في الأمر.

و"دفعة بيروت" هو الجزء الثاني من مسلسل "دفعة القاهرة" الذي حقق نجاحا جماهيريا في الموسم الرمضاني قبل الماضي، وكان من المقرر أن يعرض دفعة بيروت في الموسم الرمضاني الماضي إلا أن أزمة فيروس كورونا تسببت بتأخير عرضه مثل العديد من الأعمال الأخرى.

تدور أحداث العمل حول أحداث من ستينات القرن العشرين مع طلبة من عدة دول عربية يسافرون إلى بيروت حيث يدرسون هناك في الجامعة، وتقع لهم العديد من المواقف المثيرة.

ويضم في بطولته علي كاكولي، محمود نصر، فاطمة الصفي، سارة أبي كنعان، خالد الشاعر، نور الشيخ، يارا قاسم، هدى الخطيب ونخبة من النجوم وهو من إخراج علي العلي وكتابة هبة مشاري حمادة.



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