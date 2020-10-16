4 مشاكل صحية أساسية يمكن أن تدمر حياتك الزوجية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٩ مساءً (دوت الخليج)

تشير أبحاث متداولة الى أن ممارسة العلاقة الزوجية الحميمة بانتظام، يمكن أن تعزز صحتك العامة وتحسن جودة حياتك وتزيد المناعة، كما يمكن للعلاقة الحميمة أن تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وحتى بعض أنواع السرطان.

وتعد العلاقة الحميمة مع الشريك سبب لتقوية جهازك المناعي. أضف إلى ذلك، تحسن نوعية نومك، ما يحجز عنك خطر الإصابة بأمراض كثيرة. ولكن هناك بعض الأمراض التي يمكن أن تعوق تلك العلاقة الحميمة.

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وفقا لدراسة في المركز الطبي في جامعة شيكاغو؛ تؤثر قلة النوم بشكل كبير على مستويات هرمون تستوستيرون، مما يؤثر على الرغبة الجنسية، يتساوى في ذلك الشباب والكهول.

هناك عدد من الأمراض التي تؤدي إلى التأثير سلبًا في تلك العلاقة. بالسطور القادمة، سنلقي نظرة على عدد قليل من تلك المشاكل التي قد تدمر علاقتك الحميمة بشريكك.

- أمراض القلب والأوعية الدموية غالبًا ما تسبب الالم النفسي، والتي تؤثر بدورها على الوظيفة الجنسية. وأبرز الأمثلة على ذلك، أمراض: الشريان التاجي، فشل القلب، العيوب الخلقية في القلب، وغيرها ذات الصلة.

كما يعتقد بعض المصابين بأمراض القلب أن الممارسة الحميمة قد تؤدي إلى تفاقم حالتهم وهذا يمكن أن يؤثر سلبا على حياتهم الجنسية.

هذا إلى جانب أن القلق والاكتئاب، اللذين غالبا ما ينتجان كـ تداعيات للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يكونان سببين رئيسيين لضعف الانتصاب وانخفاض الرغبة الجنسية.

- داء السكري يمكن أن يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم غير المنضبط، بتلف الأعصاب والأوعية الدموية. وهذا يمنع تواصل الشعور ويؤثر على الدورة الدموية الضرورية لعملية الانتصاب بشكل طبيعي.

إذا كنت مريض بالسكري، فقد تعاني من ضعف الانتصاب. أما النساء من المرجح أن تعاني انخفاض الرغبة، وجفاف المهبل والفشل في تحقيق النشوة. بالاضافة الى ذلك، قد يسبب السكري أيضا ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والاكتئاب، وكلها مشاكل تعوق العلاقة الزوجية.

ومع ذلك، يمكنك بسهولة محاربة السكري عن طريق ضبط مستويات السكر في الدم.

- السمنة تعد السمنة سبب رئيس للعديد من الحالات الصحية المزمنة. ويمكن أيضا أن تؤثر بشكل كبير على رغبتك الجنسية. الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة عموما تقل لديهم مستويات هرمون تستوستيرون، ما يجعلهم عُرضة لضعف الانتصاب.

كما تقل لديهم أيضا عدد الحيوانات المنوية وقوتها. وبالمثل، تقل لدى النساء البدينات أيضا الرغبة الجنسية. ولكن يمكن مداواة هذه الآثار جميعها إذا ما بدأنا في فقدان الوزن.

- السرطان تعتبر ممارسة العلاقة الحميمة مع الشريك مصدر قلق كبير لمرضى السرطان، كثيرا ما يسبب العلاج الضرر بحياة المريض الزوجية. حيث يسبب اختلال التوازن الهرموني، ويضر بوظائف الأعصاب، ويقتل الرغبة الجنسية.



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