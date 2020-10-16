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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثارت صورة للوفد الإماراتي الذي زار إسرائيل مؤخراً وصلى في المسجد الأقصى المبارك، فضيحة بعد الخطأ الكارثي الذي وقع فيه أحد أعضائه خلال الصلاة داخل المسجد المبارك، بعد أن أقدم الوفد على اقتحام المسجد بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

وحسب الصورة، التي رصدتها “وطن”، فقد وضع أحد أعضاء الوفد الإماراتي يده الشمال فوق اليمنى خلال الصلاة، الأمر الذي اعتبر جهلاً بتعاليم الصلاة وأركانها حيث أن اليد اليمنى هي التي توضع فوق الشمال.

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أول وفد خليجي يصلي في المسجد الأقصى.. لكن ما حدث أثناء الصلاة “فضحية” أثارت الجميع!.. شاهد

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وكان أول المعلقين على الصورة، المعارض الإماراتي، عبدالله الطويل، الذي قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “هذا الوفد الإماراتي زار الصهاينة اليوم وصلى في الأقصى، الملفت أن المشار إليه يبدو وأنه لا يعرف طريقة الصلاة!”.

وقال المغرد أحمد حلس: ” الأغبياء الوفد التطبيعي الاماراتي نواطير البترول.. أثناء صلاتهم في المسجد الأقصى مبارحة.. ايده اليسار فوق اليمين”.

الجدير ذكره، أن الوفد الإماراتي زار إسرائيل، وذلك في إطار اتفاق التطبيع الذي جرى التوصل له قبل نحو شهرين ووقع في البيت الأبيض الشهر الماضي برعاية أمريكية، وسط رفض فلسطيني وعربي شعبي، فيما لحقت البحرين بالإمارات وأعلنت تطبيعها مع تل أبيب.

المصدر: وطن