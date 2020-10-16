هذا ما يفعله جسمك أثناء النوم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الغد- النوم نشاط بيولوجي مهم جدا لصحة الجسم، ويؤدي دورا أساسيا في سلامة جميع أعضاء الجسم البشري، ونقدم هنا أنشطة مذهلة يقوم بها الجسم أثناء النوم.

وفي التقرير الذي نشرته مجلة “سانتي بلوس” (sante plus) الفرنسية، يتحدث الكاتب “لورنس. أو” عما يدور في أجسامنا عند الخلود إلى النوم، الذي يؤدي دورا مركزيا في الحفاظ على صحتنا، والضروري للتمتع بصحة جيدة؛ لكنه ليس عملية بسيطة كما يبدو.

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والتالي 5 أشياء مذهلة يقوم بها جسمك أثناء نومك:

1- ينظم الدماغ الذكريات

أوضح التقرير بأنه أثناء نوم حركة العين السريعة، الذي يحدث بعد مرحلة النوم العميق، يصبح الدماغ أكثر نشاطا؛ إذ يختار ذكريات معينة، ويحلل المعلومات التي تعرض لها خلال اليوم.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن نميز بين مرحلتين مختلفتين في النوم: نوم الموجة البطيئة، الذي يشار إليه عادة بالنوم العميق، ونوم حركة العين السريعة.

2- انخفاض درجة حرارة الجسم

أثناء النوم، يرتاح الجهاز العصبي الودي ويصبح أقل توترا، وبالتالي ينخفض ​​ضغط الدم، ويبطئ نسق التنفس، وتنخفض درجة حرارة الجسم. يؤدي النوم دورا لتحقيق التوازن الداخلي، ويساعد في الحفاظ على الطاقة. ويمكن أن تنخفض درجة حرارة الجسم إلى 36 درجة مئوية.

3- إفراز الناقلات العصبية

يقول الكاتب إن الناقلات العصبية هي جزيئات تسمح للدماغ بإرسال رسائل بين الخلايا العصبية المختلفة، ويسبب عدم توازن الناقلات العصبية تقلبات مزاجية. يوضح أخصائي النوم تيري كرالي “يساعد النوم على تنظيم العديد من النواقل العصبية في أجسامنا، بما في ذلك النورإبينفرين والسيروتونين والدوبامين. حيث إن الحصول على قسط كافٍ من النوم يحافظ على استقرار مستويات النواقل العصبية، ويبقينا يقظين، ويمنع تقلبات المزاج”.

4- مساعدة البشرة

يساعد التمتع بقسط كاف من النوم في الحصول على بشرة نضرة، يفسر تيري كرالي أن “العديد من خلايا الجلد تمتلك ساعات بيولوجية، وتتأثر بشكل مباشر بقسط النوم، الذي نحصل عليه كل ليلة”، ووفقا للمقال أوضحت إحدى الدراسات التي أجريت على مجموعة من الأشخاص لم يخلدوا إلى النوم ليلة كاملة، انخفاضا في مرونة ورطوبة بشرتهم، كما كان مسامهم أوسع، وكان هناك انخفاض في تدفق الدم إلى خلايا الوجه.

5- تقوية جهاز المناعة

بيّن الكاتب أنه أثناء النوم، تطلق خلايا الجسم السيتوكينات، وهي بروتينات تعمل وسيطا كيميائيا لتقوية جهاز المناعة، وهو ما يفسر ميلنا إلى النوم أثناء المرض أو التعب الشديد.

المصدر: الجزيرة