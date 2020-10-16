بالفيديو.. نيللي كريم تتحدث عن فشل زيجاتها وتبكي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٢٥ مساءً (دوت الخليج )

ظهرت الفنانة المصرية نيللي كريم، في مقطع فيديو، وهي تبكي بسبب زيجاتها الفاشلة . مشيرة إلى أنها كانت لا تعي شيئا حين تورطت بتلك الزيحات.

كشفت ذلك قناة dmc من خلال الإعلان التشويقي للحلقة الثانية من برنامج "السيرة" الذي تعود به الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني للشاشة مجددًا بعد غياب عامين.

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وبحسب البرومو الترويجي الذي جرى تناقله بين عدد كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت نيللي كريم (ضيفة الحلقة) وهي تبكي، عندما وجّهت لها وفاء الكيلاني سؤالاً عن تعرضها للخيانة الزوجية، واجابت قائلة: "لو بابا كان عايش مكانش حصلي كل ده".

وشبهت نيللي كريم ووفاء الكيلاني الزواج بالبطيخة، ثم وجهت الثانية سؤالها للأولى عن زيجتيها اللتين خاضتهما وانتهتا بالطلاق، فقالت: "بطيختينك طلعوا قُرع ليه؟"، ولم تجد نيللي كريم ردًا مناسبًا سوى قولها: "كنت هبلة".

وتطرقت الفنانة نيللي كريم خلال الحلقة للحديث عن أسرتها وبناتها ومشوارها الشخصي والفني، فضلًا عن تأكيدها بأن المصاعب التي تتعرض لها في الحياة لأنها لا ظهر لها بعد فقدها والدها، مردفة أنها أحست بالغربة عندما عادت إلى مصر قادمة من روسيا حيث كانت لا تقرأ ولا تكتب اللغة العربية.

وأكدت الفنانة المصرية أنها تعلمت الكثير خلال تواجدها في روسيا لسنوات طويلة، كما تحدثت عن موقفها حال جاءتها إحدى ابنتيها تعترفان أمامها بالحب، كما عقبًت نيللي كريم على اسم سيرتها مقتبسة إياه من مسلسل كانت قد انطلقت به للجمهور ولاقى نجاحًا كبيرًا وهو "بنت اسمها.. ذات".

وتفاعل جمهور نيللي ووفاء ، مع البرومو مؤكدا أنها ستكون حلقة نارية معلنا انتظاره لها، حيث كتب معلقون: "الله الحماس الف منتظرينها الحلوه"، و"بكامل حماسي وحنوتي سبول عشان ننسجم مع وفاء"، و"منتظرين وفاء وبرنامجها".

يذكر أن نيللي كريم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "بـ100 وش" إلى جانب الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم، وحقق العمل الذي ينتمي إلى فئة الكوميديا نسبة نجاح كبيرة.

ويروي المسلسل قصة فتاة تدعى "سكر" تعمل في النصب، وتلتقي بشاب يُدعى "عمر" يحاول النصب عليها، ليبدأ الصراع بينهما إلا أنهما يقرران تشكيل عصابة تقوم بالنصب على أشخاص آخرين .



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