هذا ما فعلته شقيقتان مع فتاة داخل محل سكنها وصوّرتاها بالهاتف !

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٨ مساءً (دوت الخليج)

في حادثة صادمة، أقدمت فتاتان شقيقتان على تنفيذ اعتداء وحشي بحق فتاة أخرى ممن يصنفون غير محددي الجنسية بالكويت “البدون” وتصويرها بالهاتف بعد تنفيذ الاعتداء. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بالفيديو.. نيللي كريم تتحدث عن فشل زيجاتها وتبكي الجمهور يتحدث عن تبادلهما القبلات.. إنطلاق مشاهد جريئة تجمع مهند الحمدي ونور الغندور (فيديو) مهند الحمدي ونور الغندور يظهران في مشهد حميمي جريئ وسط بيروت (فيديو) شاهد.. فيديو من زفاف الفنانة أصالة يشعل منصات التواصل أبو هشيمة يفجر مفاجأة كبرى حول ياسمين صبري ويخالف كل التوقعات أختارت فستان يكشف ما تحته.. فرح الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة حديثة (صور) هيا الشعيبي تكفر عن ذنوبها بعد خروجها من السجن بسبب الفيديو الاباحي في 5 صور.. مي عمر تظهر بدون حمالة صدر بعد كشفها ملابسها الداخلية الكشف عن سر وضع النعناع فوق قبر محمود ياسين (صور) في إطلالة ساخنة.. رانيا يوسف ترفع ساقيها وتكشف صدرها بجراءة كبيرة الجمهور يبحث عن رانيا محمود ياسين .. والأخيرة تتحدث عن إنتحال شخصيتها على الهواء مباشرة.. رانيا محمود ياسين تنفعل وتصف امرأة بـ"الملعونة" (فيديو) صابرين تفاجئ متابعيها بالشعر الأبيض (شاهد) بعد المشهد الفاضح.. هجوم شرس على أصالة والجمهور يتهمها بالسُكر بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل وفي التفاصيل، تقدمت فتاة من “البدون” بشكوى إلى مخفر شرطة العدان بالكويت، مشيرةً إلى أن فتاتين شقيقتين قامتا بالاعتداء عليها بالضرب داخل محل سكنها، وأن إحدى الفتاتين المدعى عليهما قامت بتصويرها. وحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، فإن وكيل النائب العام وبعده إخطاره بتفاصيل الحادثة أكد أن الواقعة لا تصنف جنحة ولا تشكل جناية، حيث سجلت قضية حملت عنوان “اعتداء بالضرب وإساءة استخدام هاتف”. وأحيلت القضية إلى التحقيقات لاستدعاء المدعى عليهما والتحقيق معهما. شقيقتان

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