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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فُجعت مذيعة الجزيرة الشهيرة، خديجة بن قنة، بموت أحد أفراد طاقمها في بودكاست بعد أمس، المخرج اليمني الشاب، شكيب عارف، بحادث مروري مروع في العاصمة القطرية الدوحة.

وتعليقًا على ذلك، كتبت بن قنة على حسابها في تويتر، اليوم الجمعة:"صباح الخير أم رامي.. متى نبدأ التسجيل اليوم؟ "..هذا الصوت الذي أبدأ به نهاري كل يوم لن أسمعه بعد اليوموجه يبكى بشدةشكيب عارف(24 عاما)الشاب اليمني الجميل الخلوق مخرج #بودكاست #بعد_أمس من استوديهات #كتارا غادرنا فجر اليوم في حادث مرور في #الدوحة..رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة وصبّر أهله".

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الموت يفجع مذيعة الجزيرة وزميلتها “غادة عويس” تعلق: يا الله.. فاجعة بكل ما للكلمة من معنى (صورة)

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وتفاعل العديد من مذيعي ومذيعات قناة الجزيرة مع الخبر، وعلقت غادة عويس بالقول: "يا الله الرحمة والصبر! فاجعة بكل ما للكلمة من معنى ، ربنا يرحمه ويصبّر والدته ووالده وكل اهله واصدقائه واحبابه. قدر الله وما شاء فعل".