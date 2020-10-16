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صنعاء - ميسرا اسماعيل - دانت الولايات المتحدة بشدة تشغيل تركيا منظومات الصواريخ "إس-400" روسية الصنع، محذرة من "تداعيات محتملة وخيمة" لهذا الإجراء التركي بالنسبة للعلاقات الأمنية بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان اورتاغوس، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أكدت للحكومة التركية على مستويات عالية أن شراء أسلحة روسية خاصة مثل منظومات "إس-400" للدفاع الجوي أمر غير مقبول.

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أردوغان أغضبها.. أمريكا تهدد تركيا "بعواقب وخيمة" وروسيا داخلة على الخط بقوة

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وشددت أورتاغوس على أن تشغيل هذه المنظومات من قبل تركيا سيؤدي إلى "تداعيات محتملة وخيمة" للعلاقات الأمريكية التركية في مجال الأمن.

وأردفت المتحدثة باسم الوزارة: "في حال تأكيد ذلك، سندين بأشد شكل ممكن الإطلاق الاختباري لصواريخ إس-400 باعتباره متناقضا مع مسؤوليات تركيا كحليف في إطار الناتو وشريك استراتيجي للولايات المتحدة".

,أكدت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق من الجمعة، أن الجيش التركي اختبر بنجاح منظومات الصواريخ "إس-400" للدفاع الجوي التي اقتنتها من روسيا.

وذكرت مصادر مطلعة أن العسكريين الأتراك أسقطوا، خلال التدريبات التي نفذت قرب مدينة سينوب المطلة على البحر الأسود، 3 أهداف بـ3 صواريخ تم إطلاقها من منظومة "إس-400".

وتسلمت تركيا في عام 2019 منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، ما تسبب بأزمة في العلاقات التركية الأمريكية، ومعارضة إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي أكد مرارا رفض بلاده للصفقة المبرمة في 2017، بحجة أن هذه الأسلحة الروسية لا تتماشى مع نظام دفاع حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن أن تكون جزءا منها.

وبدأت الولايات المتحدة، يوم 17 يوليو الماضي، وردا على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات "إس-400"، تعليق مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات "F-35"، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر بالتعاون بين البلدين، فيما هددت بفرض عقوبات على الجانب التركي، الأمر الذي يدعو إليه المشرعون الأمريكيون.

المصدر: "رويترز" + وكالات