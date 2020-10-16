بالمايوه.. مايا دياب تستعرض جسدها من الخلف وتعلق: أنظر لتتوق إلي (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٩ مساءً (دوت الخليج )

شاركت الفنانة مايا دياب، جمهورها، عبر منصة تداول الصور والفيديوهات الشهيرة "إنستغرام" بصورة إغراء حديثة.

وعلقت النجمة اللبنانية على صورتها الجديدة بكلمات وصفها البعض بـ"الإيحاء الجنسي" ، حيث قالت وخلفها متجه نحو الكاميرا :" أنا فقط أنظر للخلف لرؤيتك تتوق لي" .

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وظهرت في الإطلالة بمايوه أسود فقط ، وتسريحة شعر جذابة انسدلت نحو ظهرها ، وجسدها من الأمام باتجاه البحر الذي تزين ماؤه وامواجه بإنعكاس لون غروب الشمس، فيما خلفها مع رأسها الملتوي باتجاه عين الكاميرا.

وحازت إطلالة مايا دياب، على عشرات الآلاف من الإعجابات خلال ساعتين فقط من نشرها ، بالإضافة إلى مئات التعليقات ، التي كانت في مجملها إيجابية ، بإستثناء بضعة تعليقات أحتوت على كلام خادش للحياء.

https://www.instagram.com/p/CGaIFDcHF89/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGaIFDcHF89/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on Oct 16, 2020 at 7:44am PDT

وقبل أربعة أيام نشرت الفنانة اللبنانية، صورا جديدة لها على حسابها بمنصة إنستغرام، ظهرت فيها بلوك بلون أبيض على طريقة القدماء اليونان، وعلقت قائلة:" لا يوجد أقوى من امرأة مصممة على النهوض".

وأبدى متابعو الفنان دياب، إعجابهم الشديد بإطلالتها المستوحية من العهد القديم ، وعلقوا عليها بعبارات وكلمات ورموز تعبيرية، تعكس حبهم لها واندهاشهم بجمالها وقوامها وسحر عينيها التي أبرزتها الإطلالة المميزة.

وقال متابعون إن هذه هي المرة الأولى التي تتألق فيها الفنانة مايا منذ نحو شهر، من إطلالاتها التي تظهر فيها بدون ماكياج وبقصة شعر ذكورية.

وشاركت مايا دياب، فى وقت سابق، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة من وراء كواليس تصوير إحدى أعمالها المقبلة، عبر حسابها الشخصي بمنصة إنستغرام، وظهرت النجمة اللبنانية في الصورة وهي ترتدى قبعة COWBOY الشهيرة، تحت أشعة الشمس، وسرعان ما حصدت الكثير من التعليقات والإعجابات من قبل متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية “لوكاندة الأوباش” وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

مايا دياب ، مغنية ومقدمة برامج وممثلة وعارضة أزياء لبنانية ، ولدت في العاصمة بيروت عام 1980. وشاركت في برنامج استديو الفن عام 2001 ونالت الميدالية الذهبية عن فئة التقديم.

مشوراها مع الغناء بدأ من خلال انضمامها لفرقة الفور كاتس في 2002 ، وتزوجت في العام 2006 من رجل الأعمال اللبناني عباس ناصر ولديهما طفلة تدعى "كاي".

شاركت مايا في الفيلم السينمائي "اسد واربع قطط" عام 2007 إلى جانب مسلسلين هما "كلام نسوان" في عام 2009 و"الدنيا هيك " في عام 2010.

عرفت الشهرة في وقت قصير، وخصوصاً حين قررت خوض مجال الغناء وحدها بعيداً عن الفور كاتس في 2010 فإصدرت أغنية "حبيبي" 2011 واختارها الفنان رامي عياش لتشاركه الدويتو الغنائي "سوا" 2011 الذي نال شهرة كبيرة ونقل مايا إلى مرحلة جديدة من حياتها الفنية.

كما بلغت شهرتها الذروة من خلال برنامج "هيك منغني" 2011 الذي عرضته شاشة الـ MTV وحظي بنسبة مشاهدة عالية جداً.



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