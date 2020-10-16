«الصباح» تكشف مفاجأة بطلة «العشق الممنوع» بعد خلافها الشديد مع زوجها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٣٣ مساءً (دوت الخليج )

كشفت صحيفة صباح التركية، عن مفاجأة يعكف على تحضيرها المغني والمنتج كنان دوغلو وزوجته نجمة مسلسل العشق الممنوع، بيرين سات، من خلال ألبومه القادم.

وفي التفاصيل التي نقلتها الصحيفة، فإن المغني التركي كنان ومواطنته وزوجته بيرين ، قررا التعاون في أغنية ليقومان بغنائها سوياً على طريقة الديو، وأنهما قاما بتسجيلها لتكون ضمن الألبوم القادم لكنان والمتوقع إطلاقه قبل نهاية العام الحالي.

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وأوضحت "الصباح"، بأن هذه الأغنية والتي تأتي بعد خلافات شديدة ومشاكل كثيرة عانى منها الثنائي في زواجهما، كانت بمثابة تحقيق حلم لبيرين، حيث إنها كانت تحلم بتسجيل هذه الأغنية إلى جانب زوجها منذ اليوم الأول لزواجهما.

واضافت الصحيفة بأن الألبوم سيضم من 8 إلى 9 أغنيات، قام بكتابة معظمها كلماتها كنان نفسه، وأنه يولي أهمية كبيرة لأفكار زوجته حول الألبوم الذي سيصدر ويبذل مجهودًا مكثفًا لجعله ألبومًا ناجحًا.

ومؤخرا أشارت بيرين سات، في حديث صحفي لها، بأنّها وزوجها قاما بتسجيل بعض الأغاني خلال فترة وباء كورونا، كما تحدثت عن الصعوبات التي واجهت زواجها بسبب كونها وكنان مشهورين والأنظار دائماً عليهما، لكن وجودهما في منزل واحد منع انفصالهما بعدما شعرا بالحب تجاه بعضهما خلال فترة الحجر المنزلي وأن هذا الألبوم ودخولهما الاستديو سويا جعلهما أكثر ارتباطا.

يُذكر أن الجمهور تداول منذ نحو أسبوع صورًا للنجمة التركية برفقة جدتها، حيث لفتت الأخيرة الأنظار بشكلها، إذ رأى الكثيرون أن بيرين ورثت الجمال من جدتها وأن الأخيرة كانت جميلة في سنّ الشباب وما زالت تحتفظ ببعض الملامح الجذابة، وحازت هذه الصورة على الكثير من التعليقات على الرغم من أن النجمة نشرتها منذ نحو 3 أشهر.



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