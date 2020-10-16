نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ابنة أحمد السقا تخطف الأنظار بالبكيني الضيق.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٣٣ مساءً (دوت الخليج)

أثارت صورة حديثة للفنان المصري أحمد السقا، وبجواره "إبنته"وهي ترتدي البكيني، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد قيام فائز مواطنته الفنانة ياسيمن عبد العزيز، بنشرها على موقع إنستغرام.

وعلق فائز ياسمين عبد العزيز، على الصورة قائلًا: " السقا وابنته القمر"، وعلى الفور استنكر عدد كبير من جمهورها ورواد منصات التواصل، قوله إن تلك الفتاة إبنة الفنان السقا، مؤكدين بأنه ليس لديه سوى ولدان فقط .كما استنكروا احتضانه لها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

«الصباح» تكشف مفاجأة بطلة «العشق الممنوع» بعد خلافها الشديد مع زوجها

بالمايوه.. مايا دياب تستعرض جسدها من الخلف وتعلق: أنظر لتتوق إلي (شاهد)

بالفيديو.. نيللي كريم تتحدث عن فشل زيجاتها وتبكي

الجمهور يتحدث عن تبادلهما القبلات.. إنطلاق مشاهد جريئة تجمع مهند الحمدي ونور الغندور (فيديو)

مهند الحمدي ونور الغندور يظهران في مشهد حميمي جريئ وسط بيروت (فيديو)

شاهد.. فيديو من زفاف الفنانة أصالة يشعل منصات التواصل

أبو هشيمة يفجر مفاجأة كبرى حول ياسمين صبري ويخالف كل التوقعات

أختارت فستان يكشف ما تحته.. فرح الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة حديثة (صور)

هيا الشعيبي تكفر عن ذنوبها بعد خروجها من السجن بسبب الفيديو الاباحي

في 5 صور.. مي عمر تظهر بدون حمالة صدر بعد كشفها ملابسها الداخلية

الكشف عن سر وضع النعناع فوق قبر محمود ياسين (صور)

في إطلالة ساخنة.. رانيا يوسف ترفع ساقيها وتكشف صدرها بجراءة كبيرة

الجمهور يبحث عن رانيا محمود ياسين .. والأخيرة تتحدث عن إنتحال شخصيتها

على الهواء مباشرة.. رانيا محمود ياسين تنفعل وتصف امرأة بـ"الملعونة" (فيديو)

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

وقالوا : "أخبار كذب السقا معندوش بنات" ، "بنته ايه بس بلاش هبد"، " مش بنته بطلوا هبد دوروا على الصور الحقيقية ما تستاهلوش"، " السقا معندوش بنات عنده حمزة وياسين" ، "هذه حبيبته الجديدة وما يجوز يحتضنها امام الكاميرا". وهنالك تعليقات أخرى كثيرة بنفس السياق.

وفيما دعا قلة من المتابعين ، للسقا والفتاة التي بجواره، سائلين الله تعالى أن يحفظهما ويسعدهما ، ذهب عدد آخر من المتابعين لكتابة تعليقات تتغزل بالفتاة دون ذكر أو إشارة بشأن أن كان السقا والدها أم لا.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد السقا الدرامية كان مسلسل "ولد الغلابة" الذي قدمه العام قبل الماضي، وكان أو الأعمال الصعيدية التي قدمها في تاريخيه الفني.

View this post on Instagram السقا وبنته القمر ❤???? تابعوهاا باه ???????? @yassmeinsabry @yassmeinsabry . . ‏. ‎#بوستات #هي_وبس #الصحاب #كاجوال #الكومنت_الفصيل #حالات_واتساب #فاشون #سهي_موسي #مصطفي_خاطر #الكومنت_الساخر #ابله_فاهيتا #مسرح_مصر #الاء_ايمن #مي_حلمي #سهر_الصايغ #تابعوه #هنا_شيحة #سهي_موسي #هند_الخضري #ابو_العروسة #جيجي_عوض #ندا_زهره #الكومنت_الفشيخ #تامر_حسني #معدي_الناس #فاشون_بلوجر #الساحل_الشمالي #english4us #egyptfashion A post shared by ياسمين عبدالعزيز ✪ (@exclusive_elnogoom) on Sep 13, 2020 at 8:49am PDT





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام