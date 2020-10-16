بعد إنتشار مشاهده الفاضحة.. أونلو يرد على خيانته لحبيبته التي تصغره بـ 20 عاماً (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٥ مساءً (دوت الخليج )

إنتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد فاضحة للممثل والمخرج التركي أونور أونلو، وهو برفقة شابة غير معروفة ، بعدما التقطتها عدسات الباباراتزي ليلة أمس الأول لهما في إسطنبول.

واليوم خرج أونور أونلو، عن صمته بعد إنتشار تلك الصور التي رصدته وهو يعانق ويقبل شابة مجهولة وهي تداعب خده وتعلق له وردة.

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وقال أونور، أن الأنباء التي أوردتها الصحف التركية مع الصور التي رصدتها عدسات الكاميرا، حول خيانته لحبيبته الممثلة الشابة ھازار إیرجوتشلو، والتي تصغره بـ 20 عاما، غير صحيحة .

وكذب أونلو تلك الأخبار والصور ، بنشره صورة لحبيبته ھازار إیرجوتشلو، الشھیرة باسم أیلول في مسلسل "مد وجزر"، عبر خاصیة الاستوري في حسابه بموقع إنستغرام، ليؤكد استمرار علاقتهما بدون مشاكل.

وظهر المخرج التركي قبل يومين مع فتاة مجهولة في وضع مثير للشبهة، وعند ملاحظتهما للمصورين أصابهما الذعر، فغادرت الفتاة المكان، بينما عاد أونلو إلى المطعم ليخرج من الباب الخلفي، معتقدا أنه سيتخطى الصحافة، وعندما شاهد الكاميرات غادر المكان وترك أسئلة الصحافة بدون أي إجابات، في حين التزمت الشابة الصمت وإخفاء وجهها.

وتساءلت حينها الصحافة ما إذا كان أونور أونلو البالغ من العمر 47 عامًا، قد انفصل عن حبيبته ھازار إیرجوتشلو، التي قدمت تضحيات كبيرة لإكمال علاقتها معه،رغم فارق العمر بينهما الذي يصل إلى 20 عاما، وقبولها له كزوج، والانتقادات التي تعرضت لھا الممثلة التركیة الشابة عندما عرض أونور علیھا الزواج، وكانت مصادر صحفیة تركیة تحدثت عن أن أنور أونلو، عرض الزواج على ھازار، وأن الأخیرة وافقت بشكل رسمي في نهاية العام الماضي.

وبدأت العلاقة الغرامية بين أونور أونلو وھازار إیرجوتشلو، مطلع عام 2018 عندما التقطتهما عدسات المصورين وهما معا، بعد سھرة جمعتھما مع مجموعة من أصدقائھما، وبعد محاولاتھا العدیدة لإخفاء علاقتھما عن الجمیع، ومنذ ذلك الحین وعلاقتھما تتلقى سیلا واسعا من الانتقادات السلبیة نظرا لفارق السن الكبیر بینھما، كما لاقت صورھما معا العديد من التعليقات الساخرة بین رواد السوشال ميديا، لاعتبارھم أن أونور یبدو كجدھا في الصور.





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