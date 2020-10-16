قتلت صديقتها الحامل وشقت بطنها وسرقت جنينها من رحمها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

يحققون هذه الأيام مع شابة اسمها Taylor Parker وعمرها 27 سنة، اعتقلوها بعد ساعات من ارتكابها جريمة من الأبشع في بيت صديقة أميركية، تعرفت إليها "فيسبوكياً" قبل عامين، ثم أصبحتا صديقتين في الواقع، مع لقاءات قليلة. ولما علمت باركر أن Reagan Simmons الأم لطفلة ولدت قبل 3 أعوام، حامل في شهرها الثامن بطفلة ثانية، قد تبصر النور في 10 نوفمبر المقبل، بحسب ما قرأت في "فيسبوك" صديقتها، اشتعل فيها فتيل الغيرة على ما يبدو، فاستدرجت صديقتها الحامل إلى فخ دموي منصوب.

صباح يوم الجمعة الماضي، زارت باركر صديقتها في بيتها بمدينة New Boston المجاورة في تكساس للحدود مع ولاية أوكلاهوما، وهي أول زيارة تقوم بها إلى بيت "ريغن" البالغة 21 سنة، لأنها حملت معها هدية للطفلة قبل ولادتها، وخلال الحديث الذي لم تجد "العربية.نت" فحوى موضوعه في ما طالعته من التحقيق الوارد عن الجريمة بوسائل إعلام أميركية عدة، منها موقع صحيفة The Daily Beast المحلية، قامت الزائرة بالدموي الذي خططت له مسبقاً، ونجد شيئاً عنه أيضاً في الفيديو المعروض أدناه.

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يحققون هذه الأيام مع شابة اسمها Taylor Parker وعمرها 27 سنة، اعتقلوها بعد ساعات من ارتكابها جريمة من الأبشع في بيت صديقة أميركية، تعرفت إليها "فيسبوكياً" قبل عامين، ثم أصبحتا صديقتين في الواقع، مع لقاءات قليلة. ولما علمت باركر أن Reagan Simmons الأم لطفلة ولدت قبل 3 أعوام، حامل في شهرها الثامن بطفلة ثانية، قد تبصر النور في 10 نوفمبر المقبل، بحسب ما قرأت في "فيسبوك" صديقتها، اشتعل فيها فتيل الغيرة على ما يبدو، فاستدرجت صديقتها الحامل إلى فخ دموي منصوب.

صباح يوم الجمعة الماضي، زارت باركر صديقتها في بيتها بمدينة New Boston المجاورة في تكساس للحدود مع ولاية أوكلاهوما، وهي أول زيارة تقوم بها إلى بيت "ريغن" البالغة 21 سنة، لأنها حملت معها هدية للطفلة قبل ولادتها، وخلال الحديث الذي لم تجد "العربية.نت" فحوى موضوعه في ما طالعته من التحقيق الوارد عن الجريمة بوسائل إعلام أميركية عدة، منها موقع صحيفة The Daily Beast المحلية، قامت الزائرة بالدموي الذي خططت له مسبقاً، ونجد شيئاً عنه أيضاً في الفيديو المعروض أدناه.



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