رجل يقطع راس زوجته بدم بارد مما اثار الرعب في نفوس المارة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

هاجم رجل بولاية أوتار براديش في شمال ​الهند​ زوجته بسلاح حاد، بعد مشادة بينهما، إتهمها فيها بخيانته مع جارهما، وقطع رأسها قبل أن يسلم نفسه الى الشرطة.

وأثار الرجل الرعب في نفوس المارة في أحد شوارع الهند، إذ شوهد وهو يمشي في الطريق حاملاً رأس زوجته بيده بكل هدوء.

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وذكرت الشرطة في ولاية أوتار براديش في شمال الهند، أن شينار ياداف هاجم زوجته بسلاح حاد بعد مشادة بينهما إتهمها فيها بخيانته مع جارهما، وقطع رأسها وبعد ذلك حمل رأسها إلى مركز الشرطة وسلّم نفسه.

وفي مشاهد مماثلة في ولاية أوتار براديش في شهر شباط/فبراير الماضي، قطع رجل رأس زوجته وسار في الشوارع، وهو يغني النشيد الوطني الهندي.



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