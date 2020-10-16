بعد يوم من وضعه في صندوق الموتى.. شاهدوا يديه ترتعش وهذا ما حدث! (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نجا رجل هندي سبعيني من موت محقق، بعد أن وضعه شقيقه في صندوق مجمد، لاعتقاد عائلته أنه توفي.

ونقلا عن ”نيويورك تايمز“، فإن الرجل، والذي يدعى بالاسوبرامانيان كومار، كان في حالة صحية حرجة وطريح الفراش في قريته، حين لاحظت أسرته أنه توقف عن الحركة.

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وافترضت الأسرة وفاة كومار، فطلبت له صندوق تجميد حتى يتمكنوا من الاحتفاظ به لتأدية الطقوس الأخيرة.



وعندما حضر موظف في شركة صناديق التجميد في اليوم التالي على وضع كومار فيه، لأخذ الصندوق، لاحظ أن ”الجثة المفترضة“ لا تزال ترجف وتتنفس.

وفي مقطع فيديو تم تداوله بكثافة في الهند، يسأل الموظف، الذي لم يظهر: ”يداه ترتعشان، كيف؟“. فيرد شقيق كومار، سارافانان (70 عاما): ”إنها نوبات“. فيعاود الموظف التساؤل: ”كيف يكون ذلك ممكنا إذا مات؟“، فيرد سارافانان: ”روحه لم تتركه بعد“.

وآنذاك تم الاتصال بالأسرة للتحقق من وفاة كومار، حيث أدركوا أنه لا يزال حيا، وتم نقله على الفور إلى المستشفى، فيما قال الطبيب المشرف على حالته: ”إنه يستجيب للعلاج ويتعاون“.

وأشارت التقارير المحلية إلى أن الرجل ظل في صندوق التجميد قرابة 20 ساعة، قبل اكتشاف أنه ما يزال على قيد الحياة.

ويخضع شقيق كومار، سارافانان، للتحقيق؛ بتهم تتعلق بالإهمال وتعريض حياة إنسان للخطر.

ومع ذلك، لم يتم القبض عليه، وتشير التقارير إلى أن شقيقه ربما كان يعاني من مرض عقلي.

وقال أحد الضباط لصحيفة ”تايمز أوف إنديا“: ”سنتخذ الإجراءات اللازمة ضد سارافانان بعد التحقيق“.

المصدر: نيويورك تايمز + وكالات