شاهد.. نهاية صادمة لسعودي أخفى ملايين الريالات تحت الأرض

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢٧ مساءً (دوت الخليج)

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، إلقاء القبض على أحد المتهمين في قضايا فساد، وقد أخفى أمواله تحت الأرض.

ونشرت الهيئة مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر يظهر أن المتهم أخفى الأموال في خزنة تحت الأرض.

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وقام المتهم بحفر حفرة عمقها متران داخل غرفة بمنزله، وقام بتغطيتها بمادة خرسانية ثم غطى ذلك بالبلاط “سيراميك” ليخفي أمواله غير المشروعة.

ويظهر المقطع أبرز القضايا الإجرامية والتأديبية التي باشرتها مؤخرا وبلغ عددها 889 قضية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على 13 موظفا حكوميا و4 رجال أعمال و5 مقيمين عاملين في شركات متعاقدة، في إطار قضية فساد كبيرة طالت منطقة الرياض.

وبلغ إجمالي المبالغ النقدية التي عثر عليها في منازلهم أكثر من 193 مليون ريال سعودي، تم إخفاؤها في أماكن متعددة أبرزها السقف المعلق، وخزان المياه، وغرفة خدمات بأحد المساجد، وخزنة تحت الأرض.





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