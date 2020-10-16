بحمالة صدر.. إبنة عمرو دياب تستعرض أردافها وتفاصيلها في أجرأ اطلالة (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٥٣ مساءً (دوت الخليج )

تداولت صفحات فنية ورواد بموقع تويتر ، صور لإبنة الفنان عمرو دياب "جنا"، وهي تستعرض جسدها واردافها بحمالة صدر وبنطال ناعم وضيق باللون الأسود.

وظهرت الشابة جنا ، مكشوفة نصفها الأعلى ما عدى نهديها ، وبارزة لنصفها الأسفل ، وهو ما أثار الجدل بين رواد موقع تويتر.

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وكما بدت ابنة عمرو دياب في الصور بخصلات شعر بنية انسيابية أنسدلت على ظهرها، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

واشتهرت جنا بإطلالاتها المثيرة للجدل على حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي منذ عدة سنوات.

وكانت قد شاركت مؤخراً، الشابة جنا، متابعيها عبر حسابها بموقع إنستغرام، بصورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

ولفتت ابنة عمرو دياب الأنظار بملابسها الجريئة، حيث ارتدت جيبة قصيرة تصل أعلى الركبة مع سترة قطنية مطبوعة، ونسقت معهما جاكيت متوسط الطول باللون البيج، وانتعلت حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، مع حقيبة ظهر متوسطة الحجم باللون الأسود، ولم تتكلف بإرتداء إكسسوارات.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب كان قد فاجأ جمهوره بتعاونه مع إبنته جنا لأول مرة في ألبوم "سهران" من خلال أغنية "جميلة" التي ‏جمعت بينهما.‏





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