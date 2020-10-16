نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد فضيحتها الجنسية.. السلطانة هويام بطلة حريم السلطان تظهر شبه عارية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٥٣ مساءً (دوت الخليج)

شاركت النجمة التركية مريم أوزرلي الشهيرة بـ "هويام" بطلة مسلسل حريم السلطان جمهورها صورة عارية أثارت جدلا واسعا.

وظهرت أوزرلي في الصورة التي نشرتها على حسابها في "انستغرام" شبه عارية بلا ملابس ولم تكن ترتدي شيئا عند منطقة الصدر واكتفت بالورود التي خبات بها المستور والفضائح.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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واجتاحت صورتها وسائل التواصل الاجتماعي مع موجة من الغضب العارم لدى البعض من الجمهور والمتابعين واللذين تساءلوا عن هدف الفنانة من نشر هكذا صور.

الا أن بعض المتابعين والنقاد يوعزون هذا الامر الى ان مريم اوزرلي تعتمد على اسلوب الاثارة والتشويق لاعادة تسليط الضوء عليها لا سيما بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.

وتعرضت الفنانة مريم أوزرلي مؤخرا لانتقادات قاسية بعد إعلانها عن حملها بالشهر الخامس في طفلتها الثانية من دون زواج، ما اضطرها للخروج عن صمتها والرد على منتقديها.

وأكدت النجمة التي اشتهرت في الوطن العربي بشخصية “السلطانة هويام” في مسلسل “حريم السلطان” أن “حياة كل شخص مختلفة عن الآخر وبالنسبة لها كانت دائما تشعر أن الله معها ويساندها وأنها تستطيع تربية ابنتها”.

وشددت على أنها ترفض تدخل أي شخص في حياتها الشخصية أو أن يحكم عليها أحد بسبب حملها.

وامتنعت النجمة التركية عن الإفصاح عن هوية والد الطفلة واكتفت فقط بالكشف عن جنسيته بأنه أمريكي الجنسية.



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