نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر زوجة محمود ياسين ترفض السلام على ليلى علوي .. وهكذا كانت ردة فعل الأخيرة (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٤٣ مساءً (دوت الخليج )

أقامت أسرة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، أمس عزاء له في مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، لاستقبال المتوافدون لتقديم واجب العزاء والمواساة من السياسيين والصحفيين والمثقفين ونجوم ونجمات الفن وغيرهم من اصدقاء وتلاميذ الفقيد.

وحرص السيناريست عمرو محمود ياسين، على تدشين سرادق عزاء لوالده، كما أحضر مقرئين لتلاوة القرآن الكريم على روحه الطاهرة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

10 مشاكل تؤدي إلى انفصال الزوجين لا محالة.. تجنبوها

شاهد.. نهاية صادمة لسعودي أخفى ملايين الريالات تحت الأرض

بحمالة صدر.. إبنة عمرو دياب تستعرض أردافها وتفاصيلها في أجرأ اطلالة (صور)

بعد فضيحتها الجنسية.. السلطانة هويام بطلة حريم السلطان تظهر شبه عارية

بعد إنتشار مشاهده الفاضحة.. أونلو يرد على خيانته لحبيبته التي تصغره بـ 20 عاماً (صور)

ابنة أحمد السقا تخطف الأنظار بالبكيني الضيق.. شاهد

«الصباح» تكشف مفاجأة بطلة «العشق الممنوع» بعد خلافها الشديد مع زوجها

بالمايوه.. مايا دياب تستعرض جسدها من الخلف وتعلق: أنظر لتتوق إلي (شاهد)

بالفيديو.. نيللي كريم تتحدث عن فشل زيجاتها وتبكي

قتلت صديقتها الحامل وشقت بطنها وسرقت جنينها من رحمها

الجمهور يتحدث عن تبادلهما القبلات.. إنطلاق مشاهد جريئة تجمع مهند الحمدي ونور الغندور (فيديو)

مهند الحمدي ونور الغندور يظهران في مشهد حميمي جريئ وسط بيروت (فيديو)

شاهد.. فيديو من زفاف الفنانة أصالة يشعل منصات التواصل

أبو هشيمة يفجر مفاجأة كبرى حول ياسمين صبري ويخالف كل التوقعات

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

يأتي هذا وسط الإلتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وسمحت الحكومة المصرية بإقامة العزاء وصلاة الجنازات في المساجد باتباع إجراءات الوقاية.

وكان في مقدمة الحضور بينما حضر أيضًا وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، والأب بطرس دانيال ومحمود حميدة وإلهام شاهين وعبد الرحمن أبو زهرة وأشرف عبد الغفور وعماد رشاد وسليمان عيد وإيهاب فهمي ونادية مصطفى وحسن الرداد وسمير صبري وصلاح عبدالله، ومحمد رمضان وشريف منير وكمال أبورية ومحمد عز ومحمد الشرنوبي والموسيقار هاني مهنا وخالد محمود وليلى علوي ونهال عنبر وسهر الصايغ ودنيا عبد العزيز ويوسف شعبان وأحمد شاكر وأحمد العوضي ودينا فؤاد وليلى عز العرب وأشرف زكي، وسيف زاهر ومحمود سعد وسهير شلبي وعبد الرحيم علي والمخرج أحمد خالد موسى، أحمد آدم.

وحرصت الفنانة المصرية شهيرة، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء واجب العزاء حيث ظهرت شهيرة وكذلك ابنتها رانيا ياسين "فيس شيلد" للوقاية من الإصابة بالفيروس، فيما قام عدد من أفراد العائلة بتوزيع الكمامات على كل المُعزين للوقاية من فيروس كورونا.

وظهر من خلال تلقي شهيرة العزاء في زوجها محمود ياسين، عدم إلقائها السلام بيدها على الحضور الذين كانوا يترددون عليها لتعزيتها، غير أن الفنانة المصرية ليلى علوي، بدا أنها لم تتنبه لذلك حتى التقطتها عدسات الكاميرات وهي تحاول مد يدها للسلام على شهيرة بينما ضمت الأخيرة يدها إلى صدرها.

وفعلت شهيرة ذلك للتعبير عن امتنانها لوجود ليلى علوي في العزاء، ولعدم إحراجها، غير أن ليلى علوي حرصت على رد ذلك الامتنان بـ"الطبطبة" على يد شهرة الثانية لحظة تركها بينما حاولت الثانية إبعاد يدها، وذلك في إطار حرصها على عدم السلام على أحد كي لا تُصاب بكورونا.

وتُوفي الفنان العربي الكبير محمود ياسين داخل مستشفى المعادي العسكري في مصر صباح الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز الـ79 عامًا عقب صراع مع المرض استمر أكثر من 6 سنوات، فيما أقيمت مراسم تشييع الجثمان داخل ساحة مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ظهر أمس الخميس.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام