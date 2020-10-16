نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بمايوه مثير.. سمية الخشاب تكشف مناطق حساسة وتشعل ماراثون الأرداف على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٥٧ مساءً (دوت الخليج)

خضعت الفنانة المصرية سمية الخشاب لجلسة تصوير ارتدت بها مايوه برتقالي اللون بحمالة واحدة حول الرقبة وارتدت من الأسفل كاش مايوه شفاف من ألوان الأسود، الأبيض، الأخضر، الأحمر والأصفر.

ووضعت الخشاب مكياج بسيط، كما صففت شعرها ملموماً للخلف من الأسود الساحر، وارتدت نظارة شمس سوداء اللون.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

إعترافات جريئة.. رانيا يوسف: في رجالة أنا بمشيهم ومحدش بيقولي لبسي مفتوح (فيديو)

علامات أولية تنذرك من الإصابة بالضعف الجنسي.. تنبه لها على الفور

الموت يفجع نجمة ليالي الحلمية

زوجة محمود ياسين ترفض السلام على ليلى علوي .. وهكذا كانت ردة فعل الأخيرة (فيديو)

10 مشاكل تؤدي إلى انفصال الزوجين لا محالة.. تجنبوها

شاهد.. نهاية صادمة لسعودي أخفى ملايين الريالات تحت الأرض

بحمالة صدر.. إبنة عمرو دياب تستعرض أردافها وتفاصيلها في أجرأ اطلالة (صور)

بعد فضيحتها الجنسية.. السلطانة هويام بطلة حريم السلطان تظهر شبه عارية

بعد إنتشار مشاهده الفاضحة.. أونلو يرد على خيانته لحبيبته التي تصغره بـ 20 عاماً (صور)

ابنة أحمد السقا تخطف الأنظار بالبكيني الضيق.. شاهد

«الصباح» تكشف مفاجأة بطلة «العشق الممنوع» بعد خلافها الشديد مع زوجها

بالمايوه.. مايا دياب تستعرض جسدها من الخلف وتعلق: أنظر لتتوق إلي (شاهد)

بالفيديو.. نيللي كريم تتحدث عن فشل زيجاتها وتبكي

الجمهور يتحدث عن تبادلهما القبلات.. إنطلاق مشاهد جريئة تجمع مهند الحمدي ونور الغندور (فيديو)

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

يذكر أن الخشاب غائبة عن الأعمال الدرامية منذ فترة طويلة، حيث كان آخر عمل قدمته مسلسل "الحلال يكسب" مع بيومي فؤاد، وكان آخر أعمالها الغنائية كليب "عربية أنا"، الذي تم تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، في تعاون هو ‏الثاني بينهما بعد كليب "يا مسكين‎".

وكانت محكمة أسرة سيدي جابر في الإسكندرية، أجلت مؤخراً الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد، في قضية النفقة والعدة، لجلسة 24 أكتوبر الجاري لتقديم حافظة المستندات من الطرفين.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام