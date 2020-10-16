الموت يفجع نجمة ليالي الحلمية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:١١ مساءً (دوت الخليج )

أعلنت نجمة المسلسل الشهير "ليالي الحلمية" ، صفية العمري، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وفاة شقيقها.

وكتبت الفنانة العمري، ناعية شقيقها: "إنا لله وإنا اليه راجعون اخويا الغالي في ذمة الله نسأل الله أن يتغمده برحمته".

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يذكر ان اخر اعمال النجمة المصرية صفية العمري فى الدراما التليفزيوينة ، هو الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية ، والذى تم عرضه عام 2016 وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم الهام شاهين وهشام سليم وسميرة عبد العزيز ، وهذا الجزء من إخراج مجدى أبو عميرة.

وكتب العمل أسامة أنور عكاشة وأخرجه إسماعيل عبدالحافظ؛ في محاولة لتأريخ حقبات التاريخ المصري المعاصر، وجاء الجزء السادس استكمالاً لهذه الملحمة بأن وثق الثورة المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل حسني مبارك عام 2011.

شارك في الأجزاء الخمسة من المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين المصريين زاد عددهم على 300 ممثل وممثلة.

من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالي، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى مع النجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى.

وشارك احمد المصري فى كتابة سيناريو الفيلم مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوي وصوت بسام فرحات ومسلم الحسيني ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدي وموسيقى راجح داود.



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