بنت رانيا يوسف تشعل "تويتر" بإطلالة ممتلئة جمالاً وانوثة (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:١٨ صباحاً (دوت الخليج )

خطفت إبنة الفنانة رانيا يوسف، أنظار جمهور موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بعد ظهورها برفقة والدتها في حفل عيد ميلادها.

ونشرت رانيا يوسف، مقطع فيديو يتضمن مجموعة صور متحركة تجمعها بإبنتها نانسي، مصحوب بأغنية للفنانة سميرة توفيق، عبر حسابها على موقع تويتر ، بمناسبة عيد ميلاد الأخيرة السابع عشر.

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وعلقت الفنانة المصرية قائلةً :"عيد ميلاد بنتي وصاحبتي نانسي وجه مبتسم ذو عيون على شكل قلوب كل سنة وأنت حتة مني وهفضل دايماً سند ليك طول العمر وهعمل كل حاجة تخليك سعيدة ومبسوطة وتكبري أكثر في حياتك".

وأضافت : "عدي 17 سنة بس هتفضلي طفلة مهما كبرتي، ربنا يسعدك ويوفقك في حياتك يا نانسي يا بنتي ويسعدك في حياتك دائما" .

وشملت الصور ، مشاهد لنانسي ووالدتها رانيا يوسف من سنوات مختلفة من عمرهما، منها صورة ونانسي ما زالت طفلة صغيرة.

وظهر الثنائي نانسي ووالدتها وهما بصدران عاريان في عدد من الصور ، وفي أحضان بعض في عدد أخر من مجموع تلك الصور التي لقيت تفاعلاً كبيرًا من قبل المتابعين وامطروها بكلمات غزل بغزارة شديدة .

وتحدث المتابعون أيضا عن الشبه الكبير بين الأم وابنتها في ملامح وجهيهما وفي طولهما وحتى في انحناءات جسديهما. واصفين نانسي بأنها أجمل من كل الفتيات وممتلئة بالأنوثة المثيرة.



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