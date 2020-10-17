نشكركم على قرائتكم خبر بعد التنصت على الهواتف.. ساركوزي يواجه تهمة خطيرة بسبب القذافي! على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - وجهت النيابة العامة في فرنسا، يوم الجمعة، للرئيس السابق نيكولا ساركوزي تهمة “تشكيل عصابة إجرامية” في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية.

عصابة إجرامية

ووفقا لـ “سكاي نيوز”، اتهام ساركوزي بتشكيل عصابة إجرامية يأتي في إطار التحقيق في احتمال أن يكون حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007 ،على ما قالت النيابة المالية الوطنية لوكالة فرانس برس.

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وأتى توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام. وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت إلى ساركوزي في إطار الملف نفسه في مارس 2018.

تنصت على الهواتف

وسبق أن استخدم محققون أجهزة تنصت على الهواتف لفحص مزاعم منفصلة بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قد مول حملة ساركوزي، واشتبهوا في أنه اطلع على تفاصيل قضية منفصلة من خلال شبكة من المخبرين.

ويواجه ساركوزي سلسلة من التحقيقات تتعلق بارتكاب جرائم مزعومة، تتعلق بالفساد والاحتيال والمحسوبية ومخالفات في تمويل حملته الانتخابية.