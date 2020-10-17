نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر «وسط لمة».. نجمة «شارع شيكاغو» تكشف بطنها وتبرز مفاتنها في أحدث ظهور (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١١ صباحاً (دوت الخليج )

اطلت نجمة مسلسل شارع شيكاغو، سلاف فواخرجي، على جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، من وسط ستة من نجوم الفن، وهي بكامل أناقتها وجمالها ورقتها وحيويتها.

وكتبت سلاف فواخرجي معلقة :"لمة سورية دافية بمساء لبناني غالي". مضيفة :"محمود نصر ، خالد القيش، رامي كوسا ، محمد الأزن ، أبو عمار ، عمران بس مو بصورة ، وانا سلاف فواخرجي". في توضيح منها لاسماء النجوم الذين برفقتها في إحدى الصور التي نشرتها على حسابها بموقع إنستغرام ضمن خمس صور .

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وختمت النجمة السورية بالقول : "لبنان ست الدنيا بيروت" في إشارة منها إلى أن الصور التقطت لها وبقية النجوم الذين برفقتها في العاصمة اللبنانية بيروت.

وظهرت فواخرجي ، في خمس لقطات وهي تتنقل من وسط "لمة" إلى أخرى ، من لمات أصدقائها الفنانيين، بفستان قصير وضيق باللون الأسود.

وتعمدت الفنانة سلاف، بربط معطف الفستان من وسطها لتكشف عن بطنها ، الأمر الذي زاد من إنبهار واعجاب الجمهور .

وكتب متابعون معلقين : " سلاف الغالية شوفتك بتفرح القلب، ما عم اقدر أشيل الصورة من قدامي، ما في أحلى من انو الواحد يفتح النت يشوفك أن شاء الله كل يوم ، منورين بيروت، قمر وبتجنني".

https://www.instagram.com/p/CGYSsrMn_QJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGYSsrMn_QJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji) on Oct 15, 2020 at 2:39pm PDT

ومؤخرًا نشرت نجمة مسلسل شارع شيكاغو، صورة حديثة لها، على حسابها بموقع إنستغرام، خطفت بها أنظار متابعيها.

وارتدت فواخرجي، لهذه الإطلالة الجميلة والساخنة، فستاناً أسوداً مكشوف الصدر والذراعين، وإعتمدت تسريحة شعر منسدلة نحو جزء من وجهها وظهرها، كما اختارت مكياجا خفيفا مع اكسسوارات مميزة وضعتها على صدرها ، الأمر الذي زادها جمالاً وإثارة.

ولقيت صورة نجمة "شارع شيكاغو" الجديدة، الكثير من الإعجابات والتعليقات المعبرة عن مدى عشق وحب الجمهور لها ، واشتياقه لمثل هذه الإطلالة الممتلئة بالجمال والانوثة .

وكتب متابعون: "جمال لا يقارن وانوثة لا تتكرر، ملكة على عرش الجمال، ما شاء الله ملكة جمال، ما في احلا من هيك في العالم، بتأخذي العقل، ارحمينا من هالجمال". وعلى نفس السياق على بقية المتابعين.

وكانت سلاف قد أعلنت عن طرح فيلم "رسائل الكرز"؛ تجربتها الإخراجية الأولى، للمشاهدة عبر قناتها على يوتيوب، وذلك بعد مرور 5 سنوات على العرض السينمائي للفيلم.

كما ساهم وائل رمضان زوج سلاف فنيًا بالفيلم، وهو من تأليف نضال قوشحة، وبطولة محمود نصر، دانا مارديني، غسان مسعود، جيانا عيد، أنطوانيت نجيب وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم حول أرض الجولان المحتلة، ويستعرض قصة حب رومانسية ما بين شاب وفتاة سوريان، يتبادلان رسائل الحب المكتوبة بحبر الكرز، ويحول الاحتلال دون اجتماعهما معا.



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