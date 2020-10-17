تبول فنان فوق زميله في «دفعة بيروت» يثير جدلاً واسعاً (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٥٣ صباحاً (دوت الخليج )

أثارت الحلقة الأولى من مسلسل "دفعة بيروت" ردود أفعال واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، جاءت أغلبها إيجابية حول الأفكار والموضوعات المطروحة فيه، إذ سرعان ما تصدر المسلسل قائمة الأكثر بحثاً عبر "جوجل" وكذلك قوائم التريند في تويتر.

وفي هذا السياق حرصت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن، على دعم صنّاع العمل وطاقمه من خلال توجيه رسالة لهم عبر حسابها على موقع تويتر، نشرتها بالتزامن مع عرض الحلقة، قالت فيها: "مسلسل ‎دفعة بيروت.. عمل ضخم ومشغول بحرفية ومتعة.. تحية لكل اللي عملوا مجهود جبار بظروف صعبة"، مضيفةً: "مبروك جمال سنان فخورة فيك.. مبروك للرائعة هبة مشاري حمادة والمميز علي العلي وكل النجوم.. اليوم ٦:٠٠ مساءً بتوقيت بيروت والسعودية، ٧:٠٠ بتوقيت الإمارات على ‎شاهد".

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ولم تكن ماغي الوحيدة التي أشادت بهذا المسلسل، إذ انضم إليها الفنان اللبناني ​باسم مغنية​، من خلال كتابة تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر، قال فيها: "مسلسل يسعى لتلميع صورة بيروت في العالم دفعة بيروت، وسياسيونا يحرقون صورة بيروت أمام العالم، الفن ينتصر".

هذا وكان رواد موقع تويتر قد سارعوا بنشر آرائهم فور انتهائهم من مشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل دفعة بيروت، حيث غردوا قائلين : "دفعة بيروت الحوار و قصصهم قوية" ، "توني خلصت الحلقة الأولى والله روعة اخراج وأحداث حلوة والكاست أجمل واضح انهم مسوين شغل جبار، تغير حيل عن دفعة القاهرة بكل شيء والله اختلاف جذري كبير عن دفعة القاهره".

فيما أشعل آخرون موجة جدل حول الجراءة الموجودة فيه، التي اعتبر بعضهم ، ان الجمهور العربي لما يعتادها في المسلسلات التي يتابعها عادةً، خصوصاً المشهد الذي ظهر فيه أحد نجوم العمل وهو يتبول على شخص آخر، فيما أوضح عدد من المتابعين أن المشهد يدخل في سياق أحداث المسلسل، وأنه كان مجرد طرطشة ماء تؤدي دور مغزى التبول.

وتم تداول مشهد التبول مع تعليقات كثيرة كان أبرزها: "دفعة بيروت..مشهد سخيف ماكان له أي داعي"، وأضاف آخر: "امانة هذا مقطع ينعرض بمسلسل كويتي؟ وين قاعدين؟ وين الرقابة؟"، "العمل الفني والدرامي بحاجة لناقد خبير وليس أي شخص قادر على النقد لمجرد أن مشهد او اكثر لم تعجبه"، " فين الجرأة اصلا اللي بتخلي مغردين ينتقدون"

أما النصيب الأكبر من التعليقات فكانت من نصيب الفنان السوري محمود نصر، والذي يقوم بدور "مشعل"، حيث كتبت إحداهن: "قاعدة شوف تغريدات عن مشعل الشّخصية يلي قاعد يلعبها المبدع ياريت حدا يقنعني إنّه هو هذا نفسه يلي كنّا نشوفه من شهر بس بشخصيّة يوسف، مَش معقول ولا كأنّه هو، كلّ الاحترام والتّقدير لابداعك وشغفك محمود ترفع لك القبعات"، وأضاف آخر: "مشعل مشعلها من الحلقة الاولى حضور طاغي ويا الله الهضامه بهالمشهد".



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