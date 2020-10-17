نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بملابس تكشف ماتحتها.. مي عمر تثير جنون الجمهور وتظهر مناطق حساسة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

خطفت الفنانة الشابة مي عمر أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد نشرها عدة صور لها من عطلتها الصيفية، وهي ترتدي ملابس جريئة في إطلالات صيفية مختلفة.

في إحدى الصور، ظهرت الفنانة الشابة وهي ترتدي «هوت شورت» باللون الأسود، وفي صورة أخرى ارتدت ملابس شفافة، وتسببت الصور الجديدة في إثارة الجدل في التعليقات على حسابها عبر «إنستقرام»، حيث قامت بنشر صورها، فقد انتقدها البعض؛ بسبب عدم ملاءمة ملابسها للتقاليد العربية، فيما أشاد آخرون بجمالها.

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يشار إلى أن مي عمر قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة وعهدي صادق وأحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح.

وتحضر مي عمر حاليا لمسلسل "لؤلؤ" والذي يعد أولى بطولاتها الدرامية المطلقة، ويتكون من 40 حلقة، ويشاركها بطولته النجوم: أحمد زاهر، نرمين الفقي، أحمد مجدي، سلوى عثمان، ملك زاهر، إدوارد، نورهان، نجلاء بدر، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.





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