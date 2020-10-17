نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالصور.. زوج وطليق ياسمين عبدالعزيز يلتقيان لأول مرة بحضور خاطفة "حلاوة" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٤٢ صباحاً (دوت الخليج )

إلتقى زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الفنان أحمد العوضي، مع طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، لأول مرة مصادفة.

وجرى لقاء العوضي وحلاوة، أثناء حضورهما أمس إلى قاعة العزاء التي إقامتها أسرة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين ، في مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، لاستقبال المتوافدين لتقديم واجب العزاء والمواساة من السياسيين والصحفيين والمثقفين ونجوم ونجمات الفن وغيرهم من الأوساط المصرية، لأسرة الفنان الراحل.

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وحرص الفنان أحمد العوضي، على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان القدير الراحل محمود ياسين، دون إصطحابه لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وتصادف وجود محمد حلاوة (طليق ياسمين عبد العزيز)، في العزاء بصحبة زوجته الفنانة ريهام حجاج، أثناء تواجد أحمد العوضي (زوج ياسمين عبد العزيز)، وفجأة انصرف العوضي عن العزاء بعد لحظات من وصول «حلاوة وريهام»، في ظل تغيب «ياسمين» التي أثارت الجدل بسبب عدم مشاركتها، واعتبر الجمهور غيابها حرصاً منها على عدم ملاقاة زوجها السابق ، وحفاظا على مشاعر زوجها الحالي. حسب قولهم.

وكانت قد خرجت ياسمين عبد العزيز فجأة وبدون مقدمات في منتصف نوفمبر 2018، ببيان إعلامي أعلنت فيه انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، والد طفيلها ياسمين وسيف الدين، وأوضحت أن الطلاق وقع قبل عام.

الغريب في الأمر، أن ياسمين أعلنت أن الطلاق وقع قبل عام، في حين أنها قبل أشهر قليلة كانت ولأول مرة تنشر صورة لها مع زوجها حلاوة، وظهر وهو يضع قبلة على خدها، وبالطبع حذفت هذه الصورة فور إعلان طلاقها.

وبعد انتشار خبر طلاق ياسمين عبد العزيز، بدأت تقارير صحفية تتحدث عن أن سبب الطلاق هو زميلتها الفنانة ريهام حجاج، وقيل حينها أن ريهام تزوجت من طليق ياسمين وأنه يشارك في إنتاج مسلسلها "كارمن" أول بطولة تليفزيوينة لها.

ريهام رفضت التعليق على الخبر، رغم ظهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ40 وسؤالها عن أخبار زواجها.

انتظر البعض ردة فعل ياسمين عبد العزيز على انتشار هذه الأخبار، لكنها تجاهلتها تماما وبدأت تتفاعل مع جمهورها بشكل أكبر عبر حسابها على إنستغرام ونشرت صورة لها أوضحت من خلالها أنها في أفضل حال.

ومع تزايد الأخبار عن أن ريهام هي سبب انهاء زواج ياسمين عبد العزيز من رجل الأعمال حلاوة، حرص شقيقها وائل عبد العزيز على تقديم الدعم لها، ووجه لها رسالة خاصة بعدما نشر عبر حسابه على إنستغرام صورة لهما، وطالبها بأن تستمر في نجاحها بل وتحقق نجاحا أكبر الفترة المقبلة.

ولكي تبتعد الفنانة ياسمين عبد العزيز عن كل الأخبار المتعلقة بحياتها الشخصية، وتبدأ صفحة جديدة من حياتها، سافرت إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة في نهاية نوفمبر 2018، وشاركت جمهورها بصورة من هناك وتلقت الدعم منه.

أما ريهام حجاج فهي الأخرى تجاهلت الأخبار التي تتحدث عن زواجها، لكنها في نفس الوقت وضعت جمهورها في حيرة فمع بداية شهر ديسمبر، إذ بدأت تنشر بعض الصور وتقوم بقصها كي لا يظهر الشخص الذي يقف إلى جوارها، مما جعل جمهورها يصدق أخبار زواجها.

فيما قررت ياسمين الانشغال بمسلسل جديد بعنوان "الملكة" تعود به إلى جمهورها لتطل عليهم في رمضان 2019 ، وتواصل ممارسة حياتها بشكل طبيعي دون الالتفات إلى أي تعليقات أو أخبار تكتب عنها، واحتفلت بعيد ميلادها مساء الجمعة 18 يناير 2019، وسط أصدقائها وفي كواليس تصوير مسلسلها الجديد.

وكانت المفاجأة في اليوم التالي بعد احتفالها بعيد ميلادها حين تسربت صور لريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة ليتأكد الأمر أنها الآن زوجته.

ليعود الحديث مجددا عن أن ريهام كانت سببا في طلاق ياسمين عبد العزيز، إلا أن مصدر مقرب منها أكد أنها تزوجت من حلاوة بعد طلاقه من ياسمين بعام، وهي الطلقة الثالثة أي لا رجعة فيها.

وشدد المصدر على أن ريهام لم تكن أبدا السبب وراء الطلاق بين ياسمين وحلاوة، في أي من المرات الثالثة التي وقع فيها الطلاق، بعد زواجهما الذي استمر نحو 17 عاما (2018- 2001).

ولأول مرة تتطرق ريهام حجاج للحديث عن أخبار زواجها من محمد حلاوة، وقامت بنشر صورة من خبر صحفي عن أنها لم تكن سببا في طلاق حلاوة وياسمين، ولم تكتب أي تعليق على الصورة وقامت بغلق خاصية كتابة تعليقات حتى تتجنب أي تعليق من جمهورها.

وبعد عدة أشهر من زواج ريهام وحلاوة، أعلن عن زواج ياسمين عبدالعزيز بالفنان أحمد العوضي .





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