حلا نورة تفاجئ المتابعين وتظهر بالحجاب.. فهل ستعتزل الفن؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

ظهرت الفنانة السعودية المقيمة في الكويت حلا نورة بشكل مفاجئ وهي ترتدي الحجاب على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتثير بعض التساؤلات.

وعلقت الفنانة السعودية حلا نورة على ظهورها بالحجاب بجملة فسرها البعض على أنه هروب من المزاج السيء التي تعاني منه مؤخراً.

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ونشرت حلا نورة على حسابها بانستجرام عدة صور وكذلك مقاطع فيديو ترتدي فيها ملابس فضفاضة باللون الأحمر مع طرحة "حجاب" أبيض فوق الرأس.

وشهدت التعليقات نصائح لحلا نورة ما بين الحفاظ على الصلاة والصبر حتى تتجاوز حالتها النفسية السيئة، فيما يرى البعض أنها أصبح أكثر جمالاً بالحجاب ودعوا لها بالثبات عليه.

فيما وصفت متابعة ظهور حلا نورة بالحجاب بأنه أفضل قرار اتخذته وقد يحول حياتها بشكل كبير تستشعر من خلاله السعادة.

وكانت حلا نورة قد نشرت فيديو وهي تستعرض ملابسها بالحجاب وكتبت تعليقاً عليه "خلاص جرحي التأم" وهو ما جعل البعض يظن أن ارتدائها للحجاب سيستمر بشكل دائم.

بدايات حلا نورة الفنية

الجدير بالذكر أن حلا نورة مغنية وممثلة سعودية تعيش في الكويت، وبدأت حياتها الفنية كمغنية في عام 2008 قبل أن تتجه إلى الشاشة لتمتهن التمثيل بعد ذلك وتحقق فيه عدة نجاحات.

فيما يرى البعض أن تصريحات الفنانة حلا نورة الجريئة التي أثارت الجدل في أكثر من مرة هي السبب الأكبر لشهرتها في الخليج العربي.

بدأت الفنانة السعودية مشوارها بعد دخولها إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، قبل أن تنتقل إلى مجال الغناء، بدعم من أهلها وأصدقائها، الذين حفزوها إيماناً منهم بموهبتها وقدرتها على النجاح.

محطات فنية في حياة حلا نورة

وخلال مسيرتها الفنية كمطربة، أصدرت حلا نورة عدة أغاني ناجحة مثل "هذا حبيبي" و"إبعد يا قلبي" وكذلك شاركت في ألبوم "كلمة ولحن 2" بأغنيتين.

وبعد قرارها اقتحام مجال التمثيل، شاركت حلا نورة في مسلسلات "سارة" و"قلوب حائرة" و"عيون الحب" ولم تتوقف تجربتها في التمثيل على المسلسلات فقط، ولكنها شاركت في أعمال مسرحية كذلك مثل "كان يا ما كان" و"الملكة" و"ماما نانا" و"الملك" و"علاء الدين".



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